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新一代育髮神器！BIO UP蘊活泌境強健洗髮精　黑科技「泌」帖豐盈健髮

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▲全新豐盈健髮神器 賦活育髮「泌」帖！BIO UP「蘊活泌境強健洗髮精」強健滋養頭皮 。（圖／東森自然美提供）

▲「BIO UP蘊活泌境強健洗髮精」一瓶達到頭皮養護與豐盈健髮。（圖／東森自然美提供；以下同）

時尚中心／綜合報導

BIO UP科美研引領健髮新趨勢，結合美容科技明星成分「外泌體」及專利瑞士喚黑胜肽、Neo 17御髮科技和BIO UP獨家雞尾酒配方等4大專利，推出全新「蘊活泌境強健洗髮精」，能活絡頭皮、維持健康髮肌，成為新一代豐盈健髮神器。

外在美影響內在自信，除了臉蛋，一頭蓬鬆發亮的秀髮也是提升個人魅力的關鍵。然而，許多新手媽媽或熬夜、作息不規律的女性，卻經常飽受毛髮稀疏所苦，甚至換季過敏、壓力、遺傳、健康等因素也會造成頭皮或毛髮問題。BIO UP「蘊活泌境強健洗髮精」能重新賦活頭皮、豐盈髮絲，防止髮絲斷裂，從「洗頭」開始養護。

▲全新豐盈健髮神器 賦活育髮「泌」帖！BIO UP「蘊活泌境強健洗髮精」強健滋養頭皮 。（圖／東森自然美提供）

▲一頭蓬鬆發亮的秀髮是提升個人魅力的關鍵。

BIO UP「蘊活泌境強健洗髮精」添加「健髮黑科技」外泌體成分，打造出專利EXO科技成分賦活髮根，結合升級版BIO UP獨家雞尾酒配方，以971種美肌成分強健頭皮屏障，形成強效育髮配方，再加入專利「瑞士喚黑胜肽」透過健康養護式調理，從「頭」實現視覺年輕風采。

此外，以溫和草本精萃組成的Neo 17御髮科技，更蘊含多項舒緩、促進毛髮活化的成分，包含：桑白皮能舒緩頭皮，有效加強頭皮防護；枇杷葉滋養髮根、活絡促進養髮；八重櫻則可維護頭皮健康、強健髮根，以及添加紅蔘提供髮根及秀髮所需養分等，能由根源調理頭皮環境。

▲全新豐盈健髮神器 賦活育髮「泌」帖！BIO UP「蘊活泌境強健洗髮精」強健滋養頭皮 。（圖／東森自然美提供）

▲BIO UP全新力作「蘊活泌境強健洗髮精」添加外泌體成分，讓秀髮重獲生機。

陞醫生技董事長謝儒生博士表示，BIO UP選用的外泌體適合應用在皮膚和髮根上。在肌膚上，能顯著撫平細紋及對抗老化，其經生化脈衝技術處理後的外泌體分子僅30~150奈米，吸收效果更佳。安全方面已通過多項美妝檢測，包括無重金屬、無致敏、不刺激眼睛等，並選用SPF無特定病原雞蛋製作，不僅已有與三總合作的成果，東森自然美研發團隊也全面檢視並確認研究數據，以超高規格保障消費者。

直播天后Smile分享自己使用BIO UP蘊活泌境強健洗髮精不到一個月，原本是易扁塌細軟髮的她，現在卻是一頭又黑又蓬鬆的秀髮，還因此被明星御用髮型師讚嘆不可思議，讓她直呼超有感，而且價格划算、整體CP值極高，是值得入手的保養新品。

關鍵字：

東森自然美, BIO UP, 科美研, 健髮, 美容, 保養, 科技, 豐盈, 髮絲, 外泌體, 秀髮, 頭皮

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