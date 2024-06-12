白菜價就可以擁有！夏季隨身涼感小物　去油光沁涼清爽

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

台灣天氣炎熱，在戶外待一天真的會受不了，想要來點清涼，涼感小物絕對是必須，不僅可以為肌膚降溫，甚至還可以省下冷氣錢、改善體味等問題，重點是只要百元價就可以擁有，當然要立刻收。

＃GATSBY 潔面濕紙巾，售價125元

針對臉部容易出油出汗，總是看起來整個人油光滿面，GATSBY專門設計臉部專用的濕巾，超厲害的涼感設計一抹降溫，迅速為肌膚清理油脂狀態，不僅重現清爽乾淨，100%純棉網布膚觸，簡直比毛巾還要柔軟舒適，一張就可以擦拭全臉肌膚，有夠方便。

＃思波綺 瞬亮涼感洗髮乳，售價290元

由南韓實力派演員李聖經代言的思波綺，憑藉山茶花精華配方全方位修護髮絲狀態，在開架市場很受到女孩喜愛，今年夏天更是推出限定版的涼感洗髮乳，添加薄荷醇與胡椒薄荷萃取兩種複合配方，迅速為頭皮帶來沁涼感受。

＃愛康 超引力涼感棉－夜用型28cm，售價119元

愛康可以說是涼感衛生棉的啟發者，很早就推出具有清涼感的單品，在社群引發囤貨潮，日前再度推出全新的超引力涼感棉，雙層菱格溝槽加上超導極吸技術，吸收效果提升2倍，可以迅速打造乾爽舒適的私密空間，薄荷涼感更能舒緩不適。

＃GATSBY 頭皮冰凍噴霧，售價160元

頭皮悶熱總是會讓人覺得無法透氣，冰涼的薄荷噴霧成分，只要簡單搖一搖，噴灑在頭皮上，就可以輕鬆達到全身性的降溫，不含水分的配方使用起來完全不破壞髮型，非常適合夏季機車族使用，改善戴安全帽的悶熱濕黏。