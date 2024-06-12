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完美收納冬被5步驟　網教「小空間收納厚棉被」妙招

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▲床,棉被（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲端午節過後，要準備收納家中較厚的被子了。（圖／pixabay、Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

有諺語「未食五日節粽，破裘毋甘放」，代表端午過後，準備安心收冬被，真正的體感夏季即將來臨，厚重的冬被不再需要，如何妥善收納冬被成了每個家庭的必修課。收納得當，不僅可以節省空間，還能確保冬被在來年使用時依然舒適如新，5個關鍵步驟讓你輕鬆收納。

▲▼棉被,曬棉被,床單。（圖／翻攝自pixabay）

清潔冬被
收納前徹底清潔，是不可少的第一步，因為被子材質各異，根據冬被的洗滌標籤，選擇適當的清潔方法最保險。有些科技材料的冬被可以直接機洗，而其他可能需要乾洗或手洗。但無論使用哪種方法，都要確保洗滌後「完全晾乾」，避免殘留濕氣導致發霉。

檢查與修補
清潔後檢查冬被是否有破損或脫線的地方，小破損應及時修補，防止問題在儲存期間惡化。如果發現內胎結塊或壓縮，甚至有發黃、發霉，就要更換部分或全部填充物，保持冬被的蓬鬆和保暖性能。

▲▼床,棉被,毯子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

選擇適當的收納方式
使用真空壓縮袋可節省儲藏空間，將冬被放入袋中，使用吸塵器將空氣抽出，也可幫助防止塵蟎和霉菌滋生；注重透氣性的使用者，可以選擇透氣的收納袋，還是要放在袋中收納，避免裸存，不然容易潮濕和霉變。

網友提供了一個非常實用的建議，可以將體積較大的冬被放進閒置的大行李箱內，這樣就不需再找額外的空間放它。大行李箱不僅能有效利用空間，還能保護冬被不受灰塵的侵襲。

▲▼床,棉被,枕頭,睡眠,毯子。（圖／翻攝自pixabay）

儲存環境
儲存環境應該保持乾燥和通風，避免將冬被存放在潮濕的地下室或閣樓，以防止發霉和異味。儲存期間，每隔幾個月可以將冬被拿出來晾曬一次，這有助防止長時間存放產生的霉味。

添加防蟲劑
在收納袋中放入適量的防蟲劑也是一個好方法，例如樟腦丸、薰衣草袋或雪松塊，這些天然的防蟲劑能有效防止蛀蟲侵害。日本居家達人表示，袋型的防蟲包須放置在衣物與棉被的最上方，以利擴散，不要把它夾入棉被內或是服裝裡。這樣可以最大程度發揮防蟲劑的效果，同時避免對棉被和衣物的直接接觸，減少化學物質可能造成的損害。

關鍵字：

冬被, 收納, 家庭, 夏季, 新鮮

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