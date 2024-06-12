KIRIN推「零糖質一番搾」主打低熱量　夏日暢飲不怕胖

▲KIRIN全新「一番搾 零糖質啤酒」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著健康意識的提升和健身潮流的興起，台灣麒麟（KIRIN）近期在台推出全新「一番搾 零糖質啤酒」，迎合現代消費者對低負擔飲品的需求，並主打保留了傳統啤酒的濃郁麥香和清爽口感。台灣精釀啤酒品牌金色三麥，也有零糖質系列在台販售，口感跟傳統啤酒幾乎無差異，讓消費者能更無縫接軌輕盈暢快。

好喝的啤酒由於使用了大量的麥芽，糖質也會隨之增高，在保有美味的同時實現零糖質其實是非常困難的一件事。麒麟表示「一番搾 零糖質啤酒」經過五年的研發，並進行了超過350次測試才最終完成。該產品採用了兩種特殊製法：一番搾製法和糖質CUT製法。前者利用100%麥芽萃取的第一道麥汁，保留了麥香的甘醇；後者則通過特別的釀造和發酵技術去除了酒液中的糖質，才達到零糖質的效果。

「一番搾 零糖質啤酒」罐身設計採用深藍色和金色的撞色搭配，延續了一番搾系列的高級感和獨特性，該產品從6／12起在台開賣，500ml罐裝售價為75元，並於特定通路提供新品三件79折優惠。

SUNMAI金色三麥也嗅到減糖趨勢，以創新非熱處理工法，推出首款零糖質酒款「白金生啤」。透過封存酵母活性，讓酒體中100%純麥釀造的香氣保留，搭配零負擔的零糖酒體，為健身或減脂族群提供暢快減壓解渴的新選擇。「白金生啤」單罐500ml售價89元。

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