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日職人手工壓花首飾復古迷人　agete四季主題戴整年

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▲▼ agete 。（圖/公關照）

▲agete 34周年限定系列春季鍊墜（左起）14,700元，戒指17,100元，耳環 11,900元。（圖／agete提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1990年6月的日本品牌agete，以精緻首飾著稱，於歡慶34周年之際推出限定系列，以四季為主題創作，讓佩戴者可依時序或服裝色系搭配。春天系列以葉形輪廓為主視覺，由職人手工壓花創造出懷舊氣息，結合白鐵礦石與祖母綠，透出的綠意呼應萌芽時節，共有鍊墜、戒指、耳環3種樣式。

▲▼ agete 。（圖/公關照）

▲agete 34周年限定系列靈感源自向日葵的夏季項鍊（左起）25,600元，戒指 20,500元，耳墜12,600元。

agete從各季節代表植物與自然景象取材，例如夏季主題以向日葵為靈感，秋天新作受結實纍纍的葡萄啟發、冬季首飾則展現冰霜感，各以對應色彩寶石做點綴，符合季節的氣氛。以冬季款的設計為例，選用12月的誕生石坦桑石搭配珍珠，彰顯寒冷季節的神秘色彩。

▲▼ agete 。（圖/公關照）

▲agete 34 周年限定系列秋季戒指（左起）17,100元，項鍊23,900元，串在項鍊上的鍊墜15,400元。

▲▼ agete 。（圖/公關照）

▲agete 34周年限定系列冬季耳環（左起）18,800元起，鍊墜16,400元，戒指 23,900元。

同為日本品牌的AHKAH今年春夏主題為dear MUSE致獻繆斯女神，採用多樣切割工藝、結合尺寸各異的鑽石，創作出如馬賽克效果，當中mosaic nova系列呈現長階梯形切割鑽石與公主方形切割鑽石對稱排列於鑲嵌明亮式切割圓鑽的18K黃金平衡木的設計，而mosaic hoop系列則將長階梯形切割鑽石與公主方形切割鑽石以別具趣味的不對稱設計，鑲嵌於曲線柔美的18K黃金耳環上，各有巧妙。

▲▼ agete 。（圖/公關照）

▲模特兒戴AHKAH mosaic nova鑲嵌鑽耳骨夾57,000元，mosaic hoop asymmetry耳環104,000元，mosaic nova戒指單個74,300元。（圖／AHKAH提供，以下同）

▲▼ agete 。（圖/公關照）

▲AHKAH 18K金鑲鑽mosaic nova項鍊，59,400元。

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關鍵字：

agete, AHKAH

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