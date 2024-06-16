交往多年不想結婚「五大困擾」是原因　釐清彼此想要的再思考必要性

文／女子學

要不要結婚，一直是許多男女交往間的困擾。有些人覺得適婚年齡到了，應該要結婚，但卻因為兩個人沒有共識，因而導致彼此遲遲不結婚，而彼此的熟悉感又讓雙方覺得分手了很吃虧、很浪費青春等等，變成一個很雞肋的困擾。

對於情侶之間到底該不該邁入婚姻，《Social Lab社群實驗室》曾經蒐集了《OpView社群口碑資料庫》三個月份的資料庫，發現到了適婚年齡卻不結婚的情侶，大約可以分成五大困擾。

▲到了適婚年齡卻不結婚，五大困擾是原因。（圖／《離婚活動》劇照）



五大困擾，導致不知道該不該結婚



在所有困擾之中，排名第一的是生育計畫。到底該不該生孩子，又或是要生幾個，在現代社會萬物皆漲的情況下，養小孩是一件很艱辛的事情，這也導致許多結婚男女在婚姻當中過得很痛苦，不知道到底該不該生育。

排名第二的困擾是家庭關係。許多人會擔心家事分配、是否與公婆住、春節要到誰家過年等等的問題。有些人也會擔心，自己的伴侶和原生家庭相處的困擾，是否會成為結婚後的縮影，這也是許多人不敢踏入婚姻的原因。

排名第三的是金錢觀念。有些人花錢花得很兇，有些人賺錢賺得不多、省吃儉用，雙方對於金錢的觀念如果不一樣，很容易就會出現摩擦，導致彼此沒有辦法達成結婚的共識。《Social Lab社群實驗室》也建議，夫妻應該討論好要採用「分別財產制」、「共同財產制」、「法定財產制」，來決定婚後財產分配。

排名第四的是社交活動。彼此跟朋友是怎麼聚會的，如何維持平常的人際關係，也是雙方有可能出現不知道該不該結婚的要素之一。

排名第五的是相處模式。雙方是否有共同話題、共同興趣？如果沒有，那麼是否要結婚，就會變成很困擾的問題。

▲同居不結婚也會是個選項。（圖／《結婚好嗎？》劇照）



也許同居不結婚也會是個選項



而就我所觀察到關於是否結婚的狀況，許多人會卡在「要嘛結婚、要嘛分手」上面。這確實是一個很難的問題。

另一種可能的辦法是：同居但不結婚。既然雙方有長期交往的意願，或早就已經長久交往了，那麼雙方不結婚，持續同居下去也會是一個選項。

在這樣的情況下，彼此壓力或許不會那麼大，不用背負法律上婚姻的義務，又可以持續享有彼此互相照顧、互相幫助的關係。在這樣的情況下，可能就沒有生不生孩子的問題了，畢竟沒有結婚，應該也就不會生孩子了；金錢也是各自控管，彼此比較不需要去煩惱這些事情。

當然，如果有一方真的很想要小孩，或是很想要買房等等，而另一方無法配合的話，那或許就得分道揚鑣，各自去尋找可以接受自己價值觀的伴侶，又或是因為愛對方，所以更改原本的目標，讓自己多一些彈性，可能反而能讓原本走不下去的關係，又變得能夠走下去了。

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