fb ig video ETtoday search mobile

交往多年不想結婚「五大困擾」是原因　釐清彼此想要的再思考必要性

>

文／女子學

要不要結婚，一直是許多男女交往間的困擾。有些人覺得適婚年齡到了，應該要結婚，但卻因為兩個人沒有共識，因而導致彼此遲遲不結婚，而彼此的熟悉感又讓雙方覺得分手了很吃虧、很浪費青春等等，變成一個很雞肋的困擾。

對於情侶之間到底該不該邁入婚姻，《Social Lab社群實驗室》曾經蒐集了《OpView社群口碑資料庫》三個月份的資料庫，發現到了適婚年齡卻不結婚的情侶，大約可以分成五大困擾。

▲到了適婚年齡卻不結婚，五大困擾是原因。（圖／《離婚活動》劇照）

五大困擾，導致不知道該不該結婚

在所有困擾之中，排名第一的是生育計畫。到底該不該生孩子，又或是要生幾個，在現代社會萬物皆漲的情況下，養小孩是一件很艱辛的事情，這也導致許多結婚男女在婚姻當中過得很痛苦，不知道到底該不該生育。

排名第二的困擾是家庭關係。許多人會擔心家事分配、是否與公婆住、春節要到誰家過年等等的問題。有些人也會擔心，自己的伴侶和原生家庭相處的困擾，是否會成為結婚後的縮影，這也是許多人不敢踏入婚姻的原因。

排名第三的是金錢觀念。有些人花錢花得很兇，有些人賺錢賺得不多、省吃儉用，雙方對於金錢的觀念如果不一樣，很容易就會出現摩擦，導致彼此沒有辦法達成結婚的共識。《Social Lab社群實驗室》也建議，夫妻應該討論好要採用「分別財產制」、「共同財產制」、「法定財產制」，來決定婚後財產分配。

排名第四的是社交活動。彼此跟朋友是怎麼聚會的，如何維持平常的人際關係，也是雙方有可能出現不知道該不該結婚的要素之一。

排名第五的是相處模式。雙方是否有共同話題、共同興趣？如果沒有，那麼是否要結婚，就會變成很困擾的問題。

▲同居不結婚也會是個選項。（圖／《結婚好嗎？》劇照）

也許同居不結婚也會是個選項

而就我所觀察到關於是否結婚的狀況，許多人會卡在「要嘛結婚、要嘛分手」上面。這確實是一個很難的問題。

另一種可能的辦法是：同居但不結婚。既然雙方有長期交往的意願，或早就已經長久交往了，那麼雙方不結婚，持續同居下去也會是一個選項。

在這樣的情況下，彼此壓力或許不會那麼大，不用背負法律上婚姻的義務，又可以持續享有彼此互相照顧、互相幫助的關係。在這樣的情況下，可能就沒有生不生孩子的問題了，畢竟沒有結婚，應該也就不會生孩子了；金錢也是各自控管，彼此比較不需要去煩惱這些事情。

當然，如果有一方真的很想要小孩，或是很想要買房等等，而另一方無法配合的話，那或許就得分道揚鑣，各自去尋找可以接受自己價值觀的伴侶，又或是因為愛對方，所以更改原本的目標，讓自己多一些彈性，可能反而能讓原本走不下去的關係，又變得能夠走下去了。

延伸閱讀

Yes or No？看完這 4 部道盡都會男女婚姻觀的偶像劇，你的答案是什麼？

交往久了卻不敢結婚？釐清雙方的焦慮點，重視彼此害怕的原因

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 結婚, 感情, 情侶, 交往, 同居

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

懶人必知日本爆紅「超慢跑」　掌握3重點在家運動也能輕鬆瘦

懶人必知日本爆紅「超慢跑」　掌握3重點在家運動也能輕鬆瘦

一句話就擄獲他的心！最能打動男生的3種讚美小技巧

一句話就擄獲他的心！最能打動男生的3種讚美小技巧

高圓圓美人魚曲線迷死人　威尼斯秀珠寶氣質大勝

高圓圓美人魚曲線迷死人　威尼斯秀珠寶氣質大勝

宋慧喬遊威尼斯大口吃冰　勞力士伴遊露明星味 凱特王妃罹癌後首現身　舊衣重穿藏不住纖瘦身材惹心疼 超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色 Lisa迷你裙勉強遮臀　踩「紅底長靴」辣翻 范冰冰蕾絲裝美翻　盛裝遊馬來西亞大啖美食 早上出門洗頭竟是錯！專家曝「最佳時機」養成好習慣頭皮才健康 金秀賢機場時尚根本吃了防腐劑！36歲童顏關鍵棒球帽＋小白鞋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面