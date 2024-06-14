點香氛蠟燭必知的5個小秘密：保持0.6cm燭芯最佳、每次至少燃燒1小時

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

許多人都會使用香氛蠟燭來營造療癒的居家氣氛，但是想要讓蠟燭完美燃燒、香味穩定釋放，以下5個小技巧一定要學會，才能讓蠟燭燒得均勻又持香。

Tips 1：燭芯保持0.6cm最佳

蠟燭的火勢與燃燒的狀況，燭芯佔有很重要的地位，建議燭芯固定在0.6公分左右的長短，可以避免火勢太大，不僅容易把香氛蠟燭玻璃杯緣燒黑，更是會讓蠟燭液面不平均，出現一圈一圈的紋路，這樣後續保存視覺效果較不好看。

Tips 2：每次燃燒至少1小時

香氛蠟燭想要讓它點燃之後，保持液面平均好看，最好每一次燃燒都要1小時左右，當然時間會取決於蠟燭的大小，但至少要燒到表層蠟燭整個變成液狀，再熄掉，可以讓蠟燭燒出來的樣子比較好看，搭配融燭燈也是很好的方案，比起火燭更可以融化出均勻的表層。

Tips 3：燃燒方式影響濃淡

想要調整香味的濃淡，一般來說明火味道會比較濃郁、燃燒較快，若是使用融燭燈味道會更淡雅，同時燃燒的速度也會較慢，想要整個家裡都充滿好聞的味道，建議挑選的時候可以看一下容量，大空間的蠟燭就要大，味道才會有感，小房間則是挑選中小型的容量即可。

Tips 4：擺放位置居中最好

一般蠟燭建議跟保養品一樣，不要直接放在太陽會照到的位置，以免溫度造成裡面成份變質，香味也會不同，然後放在家裡中間位置，可以讓香味更均勻地釋放，盡量不要擺放在角落，以免味道都聚集在邊角，另外，也不建議放在電扇口、冷氣出風口，除了避免危險，也可以讓蠟燭使用時間更長。

Tips 5：蠟燭用完整理妙招

蠟燭使用完之後，如果能夠保持玻璃瓶身的乾淨透明，是充滿質感的實用容器，建議可以先用熱水將殘餘的蠟燭清理乾淨，並且用乾布擦乾，後續可以當作筆筒、收納盒，甚至可以用來種植可愛的多肉或是居家小盆栽，都是很好的利用方式。

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