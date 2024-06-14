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點香氛蠟燭必知的5個小秘密：保持0.6cm燭芯最佳、每次至少燃燒1小時

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DIPTYQUE,bamford,SLLIG,N senses,香氛蠟燭,香氛,蠟燭,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖、品牌提供

許多人都會使用香氛蠟燭來營造療癒的居家氣氛，但是想要讓蠟燭完美燃燒、香味穩定釋放，以下5個小技巧一定要學會，才能讓蠟燭燒得均勻又持香。

Tips 1：燭芯保持0.6cm最佳

蠟燭的火勢與燃燒的狀況，燭芯佔有很重要的地位，建議燭芯固定在0.6公分左右的長短，可以避免火勢太大，不僅容易把香氛蠟燭玻璃杯緣燒黑，更是會讓蠟燭液面不平均，出現一圈一圈的紋路，這樣後續保存視覺效果較不好看。

Tips 2：每次燃燒至少1小時

香氛蠟燭想要讓它點燃之後，保持液面平均好看，最好每一次燃燒都要1小時左右，當然時間會取決於蠟燭的大小，但至少要燒到表層蠟燭整個變成液狀，再熄掉，可以讓蠟燭燒出來的樣子比較好看，搭配融燭燈也是很好的方案，比起火燭更可以融化出均勻的表層。

DIPTYQUE,bamford,SLLIG,N senses,香氛蠟燭,香氛,蠟燭,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

Tips 3：燃燒方式影響濃淡

想要調整香味的濃淡，一般來說明火味道會比較濃郁、燃燒較快，若是使用融燭燈味道會更淡雅，同時燃燒的速度也會較慢，想要整個家裡都充滿好聞的味道，建議挑選的時候可以看一下容量，大空間的蠟燭就要大，味道才會有感，小房間則是挑選中小型的容量即可。

Tips 4：擺放位置居中最好

一般蠟燭建議跟保養品一樣，不要直接放在太陽會照到的位置，以免溫度造成裡面成份變質，香味也會不同，然後放在家裡中間位置，可以讓香味更均勻地釋放，盡量不要擺放在角落，以免味道都聚集在邊角，另外，也不建議放在電扇口、冷氣出風口，除了避免危險，也可以讓蠟燭使用時間更長。

DIPTYQUE,bamford,SLLIG,N senses,香氛蠟燭,香氛,蠟燭,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

Tips 5：蠟燭用完整理妙招

蠟燭使用完之後，如果能夠保持玻璃瓶身的乾淨透明，是充滿質感的實用容器，建議可以先用熱水將殘餘的蠟燭清理乾淨，並且用乾布擦乾，後續可以當作筆筒、收納盒，甚至可以用來種植可愛的多肉或是居家小盆栽，都是很好的利用方式。

【推薦單品】

＃DIPTYQUE 限量檸檬草香氛蠟燭，1500g、售價11000元（旗艦店獨家販售）

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香氛藝術家DIPTYQUE總能運用不同的香材，譜出絕美的音律，夏日限定推出的香氛蠟燭，不僅僅運用非常解膩的檸檬草輔以馬鞭草、橙花油及橙花，帶來清新、降溫的空間氛圍，這次更攜手法國藝術家Alexandre Benjamin Navet利用繽紛的顏色與細膩筆觸，描繪出專屬夏季的活力四射，而這一款1500g的巨大蠟燭，更是直接把藝術描繪在瓷白瓶身，中央留白的經典LOGO，擺放在居家角落簡直就是裝置藝術。

＃bamford 甯靜香氛蠟燭，220g、售價2100元

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總為各種失衡提供植物解方的bamford集結療癒的天地精華，讓人回歸原生姿態，繼廣受好評的枕頭噴霧之後，甯靜系列再度增添新成員香氛蠟燭，溫柔香甜乳香、穩定心神薰衣草、舒緩焦慮甜馬鬱蘭以黃金比例配置，打造出最適合臥室的溫馨放鬆氣氛，聞到的瞬間立刻有舒壓之感，釋放休眠訊息，可以輔助提升睡眠品質。

＃SLLIG 職人陶瓷手工蠟燭－徜徉，140g、售價1980元

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溫暖陽光灑落在白色沙灘的愜意，讓人宛若置身在義大利絕美海灘，享受專屬自我的放鬆假期，「徜徉」更是為這情境增色的絕佳單品，義大利檸檬、地中海橙花、新鮮薄荷、西班牙鼠尾草、茉莉，層層堆砌的度假氣氛，一聞即有強烈帶入感，充滿樸實手工質感的陶瓷蠟燭瓶身，樸質又具有溫度，能夠融入任何的居家情境。

＃DIPTYQUE 去味香氛蠟燭，190g、售價2100元

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經常下廚的主婦應該常常都有一個困擾，明明已經整理乾淨，但廚房仍有菜味，或是家裡充斥煎魚的油煙味，解決異味痛點，DIPTYQUE推出獨特的去味香氛蠟燭，運用羅勒、薄荷及番茄葉的清爽氣息，能夠捕捉空氣中惱人的氣味，讓廚房也能散發迷人的香氣，帶點大自然田野的綠意，跟廚房給人的印象似乎有點不謀而合。

＃N senses i : TiME : LiFE 香氛蠟燭 - TiME，500g、售價3480元

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以年輕潮流設計感，展現獨特品味的N senses以獨特的鋁罐質感，展現出個性又具有格調的前衛質感，其中，TiME香氛蠟燭透過青草、氣泡水交織仙客來、黑醋栗的氣息，具有恬靜安寧的氣味，非常適合在其情境下，翻看一本書、搭配輕快的音樂，撰寫著專屬自己的筆記，充滿沉靜的文青氛圍。

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