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韓妞都穿的麵包拖、芭蕾舞鞋來台快閃！太妍、舒華同款進店直衝買起來

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文／美人圈

繼韓國大熱品牌EMIS、CARLYN分別登陸台灣舉辦快閃店後，受到IVE張員瑛、BLACKPINK等愛豆們喜愛的Rockfish也在5／25於FURITION台北旗艦店內設立獨家快閃店！包含韓國瘋搶胖胖麵包拖、爆火瑪莉珍鞋款，還有2024最新配色經典長、中、短雨靴，顏色及款式多達130種以上，直接省下機票錢。還在思考要入手哪一款Rockfish？本篇也整理出必收話題款，就等你下好離手直衝FURITION買起來！

韓國Rockfish必買鞋款推薦

FLATFORM RAIN BOOTS MIDDLE，韓幣143,000（約NT$3,385）

恰逢台灣這一陣子都陰雨綿綿，出動一雙Rockfish雨鞋剛剛好！這款FLATFORM RAIN BOOTS MIDDLE可以說是Rockfish很入門的經典款式，尤其是少女時代太妍著用的奶油白色指定率極高，直筒版型搭配筒寬可以遮掩小腿肌下方到腳踝，讓粗壯小腿肌在視覺上變得比較不明顯，加上增高厚底設計可以完美拉長比例，對小隻女超友好。

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍著用的奶油白Rockfish雨鞋。（圖／IG@taeyeon_ss、Rockfish官網，下同）

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

FLATFORM RAIN BOOTS Long，韓幣155,000（約NT$3,670）

除了中筒版本，Rockfish也貼心為在意腿型的女孩打造高筒FLATFORM雨鞋，中央識別度的品牌徽標為點睛之筆，多種百搭配色完美消化不同風格的穿搭！

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

▲高筒FLATFORM雨鞋。（圖／IG@youuuuuume、Rockfish官網）

HAYDEN BOOTS，韓幣69,000（約NT$1,634）

Rockfish造型圓潤俏皮的麵包靴HAYDEN BOOTS一推出就掀起轟動，穿在腳上看似笨重，其實相當輕盈，腳感也很Q彈，重點是很顯腿細，難怪人氣極高。

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

▲韓妞都在穿的麵包靴HAYDEN BOOTS。（圖／IG@sosotmi、IG@sayuri.diary__）

HAYDEN GLOSS CLOG ，韓幣63,000（約NT$1,492）

韓國瘋搶的胖胖麵包拖被不少韓妞譽為Rockfish必搶，方便穿脫的懶人鞋設計，加上厚實增高鞋底，簡直小隻女的本命拖鞋！招牌圓滾滾的鞋頭越看越可愛，配上彩色襪子直接撞出活潑感，晴天、雨天穿都很合適。

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

BLISS LACEUP SNEAKERS ，韓幣115,000（約NT$2,724）

伴隨Ballet Core的流行，Rockfish也乘勝追擊打造夢幻芭蕾舞鞋，結合個性運動風和甜美浪漫元素，蝴蝶結綁帶超吸睛，非常顯腳瘦，無法拒絕任何一個顏色呀！日前少女時代太妍的機場穿搭也是帶貨Rockfish白色芭蕾舞運動鞋。

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

▲Rockfish白色芭蕾舞運動鞋。（圖／IG@fabiliang_）

FLATFORM SCRUNCH MARYJANE ，韓幣115,000（約NT$2,724）

舒華同款Rockfish瑪莉珍鞋絕對是目標鎖定款，最大特點就是中間縮口皺摺的包覆性設計以及帶有光澤感的面料，少女感融合工裝風，看似簡單其實不簡單的細節，令人一見傾心。

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

BRYN VELCRO SNEAKERS，韓幣128,000（約NT$3,033）

另一款偏機能工裝感的綁帶瑪莉珍鞋詢問度也很高，魔鬼氈設計的鞋帶可以貼合任何腳型，同時網狀透氣鞋面混搭皮革等異材質做出層次感，削弱原本瑪莉珍鞋的甜膩感，直接收服酷妹子的心。

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

HAZEL RIBBON FLAT，韓幣84,000（約NT$1,990）

Rockfish同樣推出浪漫指數超標的芭蕾舞平底鞋，前端蝴蝶結裝飾為點睛之筆，配上獨特紋路面料，且內襯軟Q、穿久不磨腳，深受韓妞們追捧！

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

▲韓國鞋牌 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Rockfish, 雨鞋, 瑪莉珍鞋, 快閃店

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