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寶格麗時髦入門錶狂得獎　3新色10萬元起上手

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▲▼BVLGARI,Chopard 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲寶格麗Aluminium GMT黑色腕錶，120,600元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

被視為寶格麗（BVLGARI）時髦之選的最佳入門錶款Aluminium腕錶，自1998年問世以來深受錶迷喜愛，巧妙結合鋁金屬與橡膠的設計，以及錶圈上鐫刻「BVLGARI BVLGARI」字樣都是招牌特色，2020年重新回歸，一舉奪得「鐘錶奧斯卡」GPHG日內瓦鐘錶大賞的經典腕錶獎，去年也拿下紅點最佳設計獎，而今年一口氣推出3款新色，10萬元起便能擁有。

▲▼BVLGARI,Chopard 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲寶格麗Aluminium Smeraldo計時腕錶，161,800元。

寶格麗Aluminium系列3款新錶分別為結合黑白紅三色的GMT錶款、綠色漸層Smeraldo計時腕錶，以及純白 Solotempo 自動腕錶。當中Aluminium GMT腕錶最接近初代設計，GMT功能以紅色代表了「白晝」，黑色則代表「夜晚」，直觀設計便於辨別；面盤為漸層祖母綠色調的Aluminium Smeraldo計時腕錶，靈感源自薩丁尼亞島周圍的地中海色調，而Aluminium白色自動腕錶風格清新，與夏日穿搭絕配，兩款錶各限量1,000只。

▲▼BVLGARI,Chopard 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲寶格麗Aluminium白色自動腕錶，101,500元。

蕭邦（Chopard）熱門運動錶Alpine Eagle系列也推出視覺沁涼感的新作，運用輕盈的五級鈦金屬打造Alpine Eagle XL Chrono腕錶，搭配「隆河冰藍色」（Rhône Blue）面盤吸睛，搭載具60小時動力儲存、具停秒功能的自製Chopard 03.05-C型機芯，獲瑞士天文台COSC官方認證，是一款內外兼具的優雅運動錶。

▲▼BVLGARI,Chopard 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲蕭邦Alpine Eagle XL Chrono腕錶鈦金屬款，923,000元。（圖／蕭邦提供）

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, Chopard, 蕭邦

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