特力屋推300款商品優惠2.5折起　1.7萬元免治馬桶特價不到7千元

記者蔡惠如／綜合報導

618年中慶購物節即將到來，各百貨在自家電商平台推出優惠，居家業者也不遑多讓，特力屋今年推出「618特狂歡」優惠，祭出全站商品2.5折起的超低價，加碼提供滿額折扣、抽獎等多重優惠，其中自家熱賣的免治馬桶座，也推出4折優惠價，原價17,900元的BRAVAT伊萊溫水免治馬桶洗淨便座，特價後6,990元即可買回家。

▲特力屋618線上優惠，BRAVAT伊萊溫水免治馬桶洗淨便座原價17,900元，特價6,990元。（圖／業者提供）

特力屋即起至6／20期間，推出618優惠活動，主打為避免夏季悶熱等因素引起的過敏感染，需求升高的免治馬桶商品促銷，除上述的BRAVAT之外，其入門款「Smart Wash溫水免治馬桶洗淨便座」，原價5,990元，也推特價5,490元。因應今年電費調漲，也推金耀LED球泡燈每顆特價99元。

▲特力屋Smart Wash溫水洗淨便座；特力屋金耀16W LED球泡燈自然光。

特力屋618優惠除上述重點單品外，還有超過300款包括家電、家居、收納、五金工具等各式日用品類。如慢慢家居廚房隙縫置物電器架、壁掛收納鞋櫃等，都是頗受消費者歡迎的熱門商品。 除了商品低價促銷，特力屋也祭出滿額優惠活動。只要在特力屋線上消費滿6,180元，有機會抽中最高1萬元等值的折價點數。無論線上線下通路，消費滿額都可獲得現金折扣，最高可享現折750元。

▲IKEA推618購物優惠，滿額最高可現折888元，去年618熱銷的加長型FRIHETEN多功能沙發床，售價15,900元。（圖／業者提供）

618年中購物節即將來臨，瑞典居家品牌IKEA特別推出優惠活動，6／19前線上購物單筆消費滿6,000元，輸入折扣碼EC24618，即可現折618元，折扣後滿6,000元再使用LINE Pay結帳，可領取專屬優惠券再折270元，等同直接優惠888元。

夏季清倉換季、有收納大家具需求的消費者，可參考經典層架KALLAX，可橫可直擺放，簡潔風格適合任何房型空間，售價2,799元；KLEPPSTAD全白三門衣櫃可營造簡約大方風範，售價3,299元。

▲長年熱賣的經典層架KALLAX。

針對居家儀式感，經典實木貼皮雙人床MALM，可為原素居家平添莊重氛圍，售價8,999元便可入手；加長型FRIHETEN多功能沙發床，能變身雙人床，兼具收納機能適合小坪數環境，售價15,900元。

辦公需求官方則推薦MICKE辦公桌，輕鬆收納桌面空間，售價3,199元。MILLBERGET旋轉椅透過加高坐墊設計，提供支撐，售價2,999元。受到許多小孩喜愛的DUKTIG童趣玩具廚房，以樺木打造兼具質感，售價2,999元。

▲MICKE書桌，有豐富的收納設計。

▲DUKTIG玩具廚房；MILLBERGET旋轉椅。

邊角位也能點綴亮點，售價549元的TÅGARP上照落地燈，兼備照明與美學機能、適合用來收納換季物品的SOCKERBIT附蓋收納盒，蓋子可扣緊盒身，不怕物品掉出還可以防塵，不同尺寸的收納盒可相互堆疊，還設有2處可寫字或貼標籤，方便整理及找到物品，也是連年熱銷的款式之一。