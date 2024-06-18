Rosé加入PUMA家族「腳下德訓鞋」成最大贏家！露腰辣照宣告新身分

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK影響力遍及各界，最新傳出成員Rosé 將成為 PUMA 最新全球品牌大使，形象短片也搶先曝光，Rosé穿著「Palermo」復古運動鞋，以代表性的運動著裝展現「澳洲野玫瑰」的超強氣勢！

▲Rosé 驚喜穿著復古運動風外套搭配牛仔褲出鏡，腳踩 PUMA 近年暢銷全球的 Palermo 鞋款。（圖／品牌提供）

Rosé 驚喜穿著復古運動風外套搭配牛仔褲出鏡，腳踩 PUMA 近年暢銷全球的 Palermo 鞋款，以一身簡潔有力的造型正式開啟雙方合作關係，而在Rosé親自詮釋之下，這雙經典低筒德訓鞋勢必成為最大贏家，也宣告加入 PUMA「Rewrite the Classics」計劃，開拓全新運動時尚視角。

▲Rosé 加入PUMA大家庭 。（圖／品牌提供）

Rosé 對此表示：「我非常開心能夠加入 PUMA 這個大家庭，我迫不及待想讓粉絲們一起加入我與 PUMA 攜手合作的全新篇章。」與 Rihanna、A$AP Rocky、Dua Lipa 和 Skepta 等世界巨星一同成為 PUMA 運動時尚品牌大使，想必未來 Rosé會帶領PUMA專屬潮流，粉絲們也能期待雙方合作之下的更多精彩火花。





▲BABYMONSTER演繹風靡全球的T-TOE系列鞋款Samba、Gazelle和Handball Spezial 。（圖／品牌提供）

同時，adidas Originals與BABYMONSTER以風靡全球的T-TOE系列鞋款Samba、Gazelle和Handball Spezial 等系列推出最新合作篇章，七位團員演繹色彩繽紛的復古鞋款，甜酷風格露出長腿彰顯Y2K活力。而BABYMONSTER將於6月23日(日)首次來台舉辦見面會，品牌作為本次合作夥伴，將於6月14 (五) 至6月30日 (日) 於全台5間直營門市推出驚喜活動，邀請粉絲至店上指定拍照區域打卡並加入adiclub會員，即有機會抽中見面會門票，以及限量成員們簽名商品，共同迎接他們的首次來台演出，舞台上展現時尚魅力。

▲adidas Originals GAZELLE BOLD 。（圖／品牌提供）