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人生最強的力量之一就是「幽默感」　3種方式慢慢養起來

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▲▼大笑，笑容。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲幽默感雖然很看個性，但還是有方法可以慢慢培養。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

這個世界有時很現實、多半時間很殘酷，人生面對低潮的時候，很多人需要的不是抗壓能力，而是幽默感，幽默不僅是說話好笑而已，它也能讓你換個思考，輕鬆看待挫折，給你全新的力量，此外也能讓你說話風趣，充滿魅力，而這種能力不是天生的，多半都是後天養成的，3種方式可以讓你變得更有吸引力。

跟有趣的人交朋友
潛移默化是最有效且最強力的方式，跟一些有趣或說話幽默的人在一起，你會發現思考跟說話模式會漸漸被影響，人類本來就是透過互動相互學習，例如經常跟喜歡歌劇的人在一起，過一陣子其實你也能跟別人討論一兩句，幽默也是，透過歡樂的氣氛，說話與表達的技巧也會無形的被你吸收。

▲聊天,笑,聚會,約會,女人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲跟有趣的人交朋友，會感染說話方式跟習慣，讓自己變得幽默。（圖／Pixabay）

說出有趣的故事
幽默感的一個重要環節就是能說故事，如果說話的方式一點都不有趣，不會表達你的想法，根本無法引起對方的興趣，首先要理解的概念是「簡化你的說法」，不要把枝微末節的東西都一股腦說出口。

如果你要端出龍蝦，不會先說「我們菜裡有馬鈴薯、胡蘿蔔跟大蒜...還有龍蝦」，而是先說「波士頓龍蝦...加上馬鈴薯和胡蘿蔔」，把思考當成一種「禮物」，打扮包裝過後見客，令人感興趣的先放前面，別人才會覺得這很棒，如果一開始不太上手，可以請朋友來幫忙補充修飾。

▲▼ 朋友,交流,聊天 。（免費圖庫pixabay）

▲透過練習，讓說故事與表達的能力更完整 。（圖／pixabay）

觀察生活
讓話語豐富需要素材，所以在生活中保持好奇心，觀察事物或補充時事話題也很重要，有時拿出幾句琅琅上口的流行語來調侃，或是分享自身有趣經驗做話題也行，在對話時，觀察對方的喜好或拿手的事物，盡量開啟這類的話題，並學習自我解嘲，當你發現加入朋友對話後，氣氛變得更熱絡且愉快，就代表你做得不錯。

▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）

▲多關心周遭發生的事，當成聊天時的話題。（圖／pixabay）

關鍵字：

幽默感, 人際關係, 故事表達, 好奇心, 自我解嘲

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