fb ig video ETtoday search mobile

今年快入手一頂棒球帽！3個穿搭公式修飾臉型　時髦有型出門

>

文／女子學

你相信嗎？一頂簡單的棒球帽竟然可以讓整個造型瞬間升級？這或許聽起來令人難以置信，但事實上真的是如此！從運動場上到經典的穿搭單品，說明棒球帽兼具實用與時尚的魅力無法擋，既可以與休閒造型搭配，還能為整體造型增添活力與視覺亮點。

更重要的是，對於懶得整理造型或是想修飾臉部輪廓的女孩來說，可謂不二之選，這也難怪流行來流行去，棒球帽穿搭依舊屹立不搖！本篇就來和大家分享棒球帽穿搭的小技巧與變化吧！

▲棒球帽穿搭。（圖／pinterest，下同）

適合搭配棒球帽的顏色建議

黑白、米、綠、牛仔

首先就從該如何挑選棒球帽的顏色下手吧！面對琳瑯滿目的棒球帽商品，首先你需要考量的是自己平時的穿搭屬於何種風格？想要透過這頂帽子營造什麼樣的氛圍？如果喜歡簡約時尚，那麼百搭的黑白色系絕對不會出錯；如果平常比較常出門從事休閒活動或是運動，那麼清爽又自然的米色、綠色就很合適。而若穿衣風格比較偏向中性日常，那麼戴上牛仔材質的棒球帽也能展現率性感。

根據臉型挑選合適的棒球帽版型

圓臉、長臉、方臉

接著棒球帽的版型也是一門學問，如果是屬於比較圓形臉的女孩，可以選擇帽頂比較高的帽子款式，讓視覺效果看起來臉型較修長，戴的時候將帽簷稍微下壓；相反的長型臉的人，就千萬不要選擇太窄或是太高帽頂的帽款。至於臉部線條的稜角較多，則可以挑選圓一點的棒球帽，再搭配髮型修飾線條。

3個夏季棒球帽穿搭公式

棒球帽＋連身洋裝

棒球帽搭配連身洋裝是一種非常時髦優雅的穿搭組合，能夠展露不經意的女人味。搭配簡約素色、繽紛碎花或是寬鬆棉質的洋裝都會產生不同的效果，只要選擇同色系、風格不要落差太大的相對應棒球帽就能成就無腦穿搭，隨手從衣櫃穿一件就可以馬上出門。

棒球帽＋牛仔單品

棒球帽和牛仔單品總是百搭，簡單搭配白色上衣、襯衫，配上棒球帽就可以打造出休閒又帥氣的街頭風格。選擇寬鬆一點的牛仔上衣或長褲，看起來會自信帥氣，而合身一點的服裝則是俏皮有個性。如果手邊剛好有不同深淺的牛仔衣帽，也可以交叉搭配，從同中取異，增添層次變化。

棒球帽＋馬尾包頭＋運動服裝

夏季最適合去登山踏青了，棒球帽配上運動裝扮不僅十分對味，還可以有效遮陽防曬，兼具實用功能。如果是長髮的女孩，可以將髮型整理成高馬尾或包頭，這樣在運動的過程能防止頭髮散亂的同時，也看起來相當俐落有型！平時如果要去健身房運動或上瑜伽課也推薦這樣穿搭，好看又方便。

就算本身是短髮也沒關係，因為最近非常流行一種「假髮帽」，是各種假髮造型結合棒球帽的設計，戴上帽子就像是換了一個新髮型一樣非常方便，如果你也喜歡帶棒球帽出門，相信本篇文章和假髮帽你一定會喜歡！

延伸閱讀

一週 OL 秋冬穿搭指南：跟著韓國網拍賣家這樣穿，再也不必天天煩惱穿什麼！

聊姐曾之喬一週穿搭不藏私分享：簡約又不失質感，百搭造型穿出職場好人緣

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 棒球帽, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

誠品宣布進駐桃園青埔開千坪大店　IKEA有新鄰居了

誠品宣布進駐桃園青埔開千坪大店　IKEA有新鄰居了

網公認「小氣星座Top 5 」　處女最愛到處比價怕吃虧

網公認「小氣星座Top 5 」　處女最愛到處比價怕吃虧

最會「溺愛孩子」星座Top 3 ！第一名無限容忍　永遠把錯推給別人

最會「溺愛孩子」星座Top 3 ！第一名無限容忍　永遠把錯推給別人

9條的犀利金句狠狠治癒你：多做有趣的事、少想無謂的人 壓力大睡不好？「3款助眠香氛」推薦　讓你一覺到天亮 皮膚科醫師教A酸乳膏3招正確使用法！黑頭粉刺、閉口、毛孔全改善 金智媛離台綁起馬尾甜翻！搭10萬元Dior丹寧包　超清秀機場造型曝光 半夜嘴饞我不怕　6種「低卡宵夜」聰明吃起來 新冠疫情又一波！營養師教「確診後怎麼吃」舒緩不適 不挨餓也能瘦！營養師教「提升飽腹感」5秘訣：氣泡水也有用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面