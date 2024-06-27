今年快入手一頂棒球帽！3個穿搭公式修飾臉型　時髦有型出門

文／女子學

你相信嗎？一頂簡單的棒球帽竟然可以讓整個造型瞬間升級？這或許聽起來令人難以置信，但事實上真的是如此！從運動場上到經典的穿搭單品，說明棒球帽兼具實用與時尚的魅力無法擋，既可以與休閒造型搭配，還能為整體造型增添活力與視覺亮點。

更重要的是，對於懶得整理造型或是想修飾臉部輪廓的女孩來說，可謂不二之選，這也難怪流行來流行去，棒球帽穿搭依舊屹立不搖！本篇就來和大家分享棒球帽穿搭的小技巧與變化吧！

▲棒球帽穿搭。（圖／pinterest，下同）

適合搭配棒球帽的顏色建議

黑白、米、綠、牛仔

首先就從該如何挑選棒球帽的顏色下手吧！面對琳瑯滿目的棒球帽商品，首先你需要考量的是自己平時的穿搭屬於何種風格？想要透過這頂帽子營造什麼樣的氛圍？如果喜歡簡約時尚，那麼百搭的黑白色系絕對不會出錯；如果平常比較常出門從事休閒活動或是運動，那麼清爽又自然的米色、綠色就很合適。而若穿衣風格比較偏向中性日常，那麼戴上牛仔材質的棒球帽也能展現率性感。

根據臉型挑選合適的棒球帽版型

圓臉、長臉、方臉

接著棒球帽的版型也是一門學問，如果是屬於比較圓形臉的女孩，可以選擇帽頂比較高的帽子款式，讓視覺效果看起來臉型較修長，戴的時候將帽簷稍微下壓；相反的長型臉的人，就千萬不要選擇太窄或是太高帽頂的帽款。至於臉部線條的稜角較多，則可以挑選圓一點的棒球帽，再搭配髮型修飾線條。

3個夏季棒球帽穿搭公式

棒球帽＋連身洋裝

棒球帽搭配連身洋裝是一種非常時髦優雅的穿搭組合，能夠展露不經意的女人味。搭配簡約素色、繽紛碎花或是寬鬆棉質的洋裝都會產生不同的效果，只要選擇同色系、風格不要落差太大的相對應棒球帽就能成就無腦穿搭，隨手從衣櫃穿一件就可以馬上出門。

棒球帽＋牛仔單品

棒球帽和牛仔單品總是百搭，簡單搭配白色上衣、襯衫，配上棒球帽就可以打造出休閒又帥氣的街頭風格。選擇寬鬆一點的牛仔上衣或長褲，看起來會自信帥氣，而合身一點的服裝則是俏皮有個性。如果手邊剛好有不同深淺的牛仔衣帽，也可以交叉搭配，從同中取異，增添層次變化。

棒球帽＋馬尾包頭＋運動服裝

夏季最適合去登山踏青了，棒球帽配上運動裝扮不僅十分對味，還可以有效遮陽防曬，兼具實用功能。如果是長髮的女孩，可以將髮型整理成高馬尾或包頭，這樣在運動的過程能防止頭髮散亂的同時，也看起來相當俐落有型！平時如果要去健身房運動或上瑜伽課也推薦這樣穿搭，好看又方便。

就算本身是短髮也沒關係，因為最近非常流行一種「假髮帽」，是各種假髮造型結合棒球帽的設計，戴上帽子就像是換了一個新髮型一樣非常方便，如果你也喜歡帶棒球帽出門，相信本篇文章和假髮帽你一定會喜歡！

延伸閱讀

一週 OL 秋冬穿搭指南：跟著韓國網拍賣家這樣穿，再也不必天天煩惱穿什麼！

聊姐曾之喬一週穿搭不藏私分享：簡約又不失質感，百搭造型穿出職場好人緣

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。