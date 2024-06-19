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夜深了還捨不得睡？專家教你「療癒舒眠3步驟」

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▲▼專家教你「療癒舒眠3步驟」。（圖／Pexels）

▲優質睡眠對於健康相當重要。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

上床時間到了，腦袋還捨不得睡覺嗎？不易入睡、淺眠多夢、起床之後仍然感覺疲累，這些都是許多現代人的共同困擾。一場高品質的酣暢睡眠已然成為奢侈品，而失眠造成的心理負擔，更成為睡眠品質持續低落的惡性循環。10/10 HOPE邀請諮商心理師陳姿瑾，針對心理因素造成的睡眠困擾，分享幫助打造舒眠環境的技巧。

療癒舒眠養成3步驟：

#察覺自身的睡眠狀況

睡眠時數並非評估睡眠品質的唯一條件，因為每一個人所需的睡眠時間都不相同。「睡醒時有沒有充飽電的感覺？」是自我判斷睡眠品質最簡單的方法，體察自己的身體與心理感受，自我療癒的過程便隨之展開。

▲▼專家教你「療癒舒眠3步驟」。（圖／Pexels）

#找到影響睡眠品質的原因

心理壓力等因素之外，也必須同步檢視生理因素，例如長期因為筋膜炎而睡不好，建議先行改善身體的疼痛，例如尋求物理治療、或是換一張適合自己身體的床墊。

#打造舒眠環境

睡前時光可以藉助天然精油的療癒香氣，幫助身心徹底放鬆，營造舒適好眠情境。例如使用沉靜的乳香、穩定而堅毅的黑雲杉、平易近人的薰衣草，串聯成為迷人的複方精油。使用紓壓精油配方的沐浴用品或是枕頭香氛，都是簡易上手的好方法。

關鍵字：

睡眠, 舒眠, 改善睡眠, 失眠, 心理因素

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