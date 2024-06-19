停接單的機刻雕花錶台灣現蹤　藍綠面慶賀款誘藏家開搶

▲Moritz Grossmann限量1只玫瑰金Tourbillon Tremblage Royal Blue陀飛輪錶，6,680,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

專營獨立製錶品牌的SwissPrimeBrands瑞博品公司，歡慶創立10周年，聯手台灣、香港、日本團隊，今起至22於台北W飯店舉辦為期4天的「WATCH BEYOND瑞博品歡慶十周年獨立製錶暨珠寶鑑賞展」，當中Moritz Grossmann、Lang & Heyne、LAINE、Schwarz Etienne等4個品牌特別為瑞博品打造10周年限量錶款，Moritz Grossmann創作的Primavera Classic Blue與Tourbillon Tremblage Royal Blue陀飛輪兩款錶的藍色設計，正是呼應瑞博品Logo色調。





▲Moritz Grossmann限量10只Primavera Classic Blue腕錶，1,100,000元。

瑞博品此次錶展展出瑞士獨立製錶品牌 Romain Gauthier、Haldimann、Laurent Ferrier、LAINE、Schwarz Etienne舒瓦茨，德國獨立製錶品牌Moritz Grossmann、Lang & Heyne的傑作。Lang & Heyne以2021年發表的Tower Clock限量腕錶為基礎，為歡慶10周年的瑞博品打造黑色面盤版本Friedrich III Homage Tower Clock Special Edition，靈感源自德國格拉蘇蒂基督教小鎮St. Wolfgang的教堂鐘塔，以內填琺瑯製作面盤並搭配太陽、月亮造型指針，典雅別緻。





▲Lang & Heyne限量5只Friedrich III Homage Tower Clock Special Edition腕錶，2,200,000元。

以客製化著稱的LAINE，以瑞博品標誌的藍色為題，並首度採用玫瑰金材質錶殼，打造V38 Guilloché Special Edition自動上鍊腕錶慶賀；Schwarz Etienne 則與製錶大師Kari Voutilainen聯手創作限量10只Roma Synergy自動上鍊腕錶，於亮眼的藍綠色面盤上以太陽紋、魚鱗紋及波浪紋等3種不同機刻雕紋做出區隔，機芯打磨也同樣講究，此錶款由於製作工序繁複，原廠已不再接受訂單，此次釋出瑞博品10周年限量款式，格外珍貴。

▲Schwarz Etienne限量10只Roma Synergy Turquoise松石綠色面盤腕錶，1,300,000元。





▲LAINE限量10只V38 Guilloché Special Edition腕錶，880,000元。

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在日本大賣的義大利珠寶品牌FOPE，也宣布正式進駐台灣，創立於1929年的FOPE起初是在維琴薩的小型珠寶工坊，在Cazzola家族經營下積極發展獨家技術並擴展業務，1980 年代研發出無需焊接即可將鍊節銜接為一體的柔軟黃金網鍊Novecento Mesh；2007年發表獨家FLEX'IT工藝，將微型18K金彈簧巧妙融入網狀編織結構中，一舉成為全球唯一可以純金打造彈性網型結構鍊結的品牌，其中性風格設計深受時尚男女喜愛，且珠寶可自由層疊搭配，創造專屬的時髦風格。





▲瑞博品台灣新代理義大利珠寶FOPE首次登台亮相。





▲義大利珠寶FOPE是全球唯一可以純金打造彈性網型結構鍊條的製造商。