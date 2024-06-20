fb ig video ETtoday search mobile

CASIO製錶50周年5品牌同慶　招牌錶換藍金新裝

>

▲▼ CASIO,Swatch 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲CASIO Casiotron TRN-50SS腕錶，17,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO（卡西歐）歡慶製錶50周年，集合旗下五大腕錶品牌Casiotron、G-SHOCK、EDIFICE、PRO TREK與BABY-G，一同以「天空和海洋」的概念為靈感推出配備Tough Solar太陽能電力系統的Sky and Sea系列慶祝，外觀均以藍與金色為主色調，錶盤外圈裝飾坑紋，而背蓋上印有50周年三角形logo，向世界第一款具備的自動日曆功能的CASIO腕錶 Casiotron QW02致敬。

▲▼ CASIO,Swatch 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲G-SHOCK GMW-B5000SS腕錶，21,000元。

▲▼ CASIO,Swatch 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲EDIFICE ECB-2000SS腕錶，12,000元。

Sky and Sea系列中的Casiotron TRN-50SS腕錶，重現了第一款CASIO腕錶Casiotron QW02的樣貌，但增加了Tough Solar 太陽能電力系統、世界六局電波MULTIBAND 6 時間校準訊號與Mobile Link 藍牙功能；G-SHOCK GMW-B5000SS腕錶則以全金屬方形錶為基礎設計，而深受賽車啟發的EDIFICE ECB-2000SS腕錶再現獨特懸吊錶耳，並採用輕盈碳纖維強化樹脂錶殼與麂皮錶帶，展現拉風特色。

▲▼ CASIO,Swatch 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲CASIO PRO TREK PRW-61SS腕錶，16,500元。

PRO TREK PRW-61SS腕錶則展現CASIO減少環境影響的使命，其阻燃布錶帶由再生PET材料製成，錶殼與背蓋也選用生物基樹脂打造，另一款紀念錶BABY-G BGA-S290SS也以生物基樹脂製作，純白設計與夏季裝扮完美搭配。

▲▼ CASIO,Swatch 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲BABY-G BGA-S290SS腕錶，6,000元。

Swatch近期話題錶款是與歐米茄（OMEGA）聯名的最新3款Bioceramic MoonSwatch腕錶，分別為火山熔岩、極光和沙漠景象主題設計，錶背均刻有任務宣言，電池蓋則印有地球圖案，搭配可用於專業太空服的可調節 VELCRO®錶帶，15日開賣以綠色錶殼的POLAR LIGHTS極光錶最受歡迎，搭配星星散布圖案面盤，相當浪漫。

▲▼ CASIO,Swatch 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Swatch受極光啟發的Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH POLAR LIGHTS腕錶，8,700元。（圖／Swatch提供，以下同）

▲▼ CASIO,Swatch 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Swatch Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH POLAR LIGHTS腕錶，錶背電池蓋為地球圖案。

►柯震東的金錶只要2,500元　卡西歐計算機錶勾童年回憶

►邊佑錫的G-SHOCK全台賣翻直營店剩1只　戲外戴卡地亞錶秀型男風格

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Swatch

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

摩納哥王妃難得蕾絲上身露女人味　斜裁禮服巧妙修飾寬肩

摩納哥王妃難得蕾絲上身露女人味　斜裁禮服巧妙修飾寬肩

席維斯史特龍未拆封的「錶王」賣1.7億　網酸「被列黑名單」

席維斯史特龍未拆封的「錶王」賣1.7億　網酸「被列黑名單」

柯震東的金錶只要2,500元　卡西歐計算機錶勾童年回憶

柯震東的金錶只要2,500元　卡西歐計算機錶勾童年回憶

范冰冰輕鬆撐起凡人難駕馭的紅裙　飄逸女神造型會大馬粉絲 Jennie海邊度假一件洋裝搞定　露美背性感又涼快 按一下沛納海就有夜光！　開機械錶先例、最長亮30分鐘 范冰冰七旬媽媽凍齡美貌驚人　母女同遊馬來西亞秀高衣Q 凱特王妃拍老公甜擁3子女慶父親節　網喊「畫面太美」 周子瑜萬元貼身背心配牛仔褲青春無敵　4語言謝粉絲生日祝福 凱特王妃罹癌後首現身　舊衣重穿藏不住纖瘦身材惹心疼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面