CASIO製錶50周年5品牌同慶　招牌錶換藍金新裝

▲CASIO Casiotron TRN-50SS腕錶，17,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO（卡西歐）歡慶製錶50周年，集合旗下五大腕錶品牌Casiotron、G-SHOCK、EDIFICE、PRO TREK與BABY-G，一同以「天空和海洋」的概念為靈感推出配備Tough Solar太陽能電力系統的Sky and Sea系列慶祝，外觀均以藍與金色為主色調，錶盤外圈裝飾坑紋，而背蓋上印有50周年三角形logo，向世界第一款具備的自動日曆功能的CASIO腕錶 Casiotron QW02致敬。





▲G-SHOCK GMW-B5000SS腕錶，21,000元。





▲EDIFICE ECB-2000SS腕錶，12,000元。

Sky and Sea系列中的Casiotron TRN-50SS腕錶，重現了第一款CASIO腕錶Casiotron QW02的樣貌，但增加了Tough Solar 太陽能電力系統、世界六局電波MULTIBAND 6 時間校準訊號與Mobile Link 藍牙功能；G-SHOCK GMW-B5000SS腕錶則以全金屬方形錶為基礎設計，而深受賽車啟發的EDIFICE ECB-2000SS腕錶再現獨特懸吊錶耳，並採用輕盈碳纖維強化樹脂錶殼與麂皮錶帶，展現拉風特色。





▲CASIO PRO TREK PRW-61SS腕錶，16,500元。

PRO TREK PRW-61SS腕錶則展現CASIO減少環境影響的使命，其阻燃布錶帶由再生PET材料製成，錶殼與背蓋也選用生物基樹脂打造，另一款紀念錶BABY-G BGA-S290SS也以生物基樹脂製作，純白設計與夏季裝扮完美搭配。





▲BABY-G BGA-S290SS腕錶，6,000元。

Swatch近期話題錶款是與歐米茄（OMEGA）聯名的最新3款Bioceramic MoonSwatch腕錶，分別為火山熔岩、極光和沙漠景象主題設計，錶背均刻有任務宣言，電池蓋則印有地球圖案，搭配可用於專業太空服的可調節 VELCRO®錶帶，15日開賣以綠色錶殼的POLAR LIGHTS極光錶最受歡迎，搭配星星散布圖案面盤，相當浪漫。





▲Swatch受極光啟發的Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH POLAR LIGHTS腕錶，8,700元。（圖／Swatch提供，以下同）





▲Swatch Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH POLAR LIGHTS腕錶，錶背電池蓋為地球圖案。