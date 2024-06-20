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米蘭男裝周／好萊塢御用反派男神走秀掀熱議！ZEGNA亞麻譜寫夏日氛圍

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記者鮑璿安 ／台北報導

2025春夏米蘭男裝周在日前告一段落，身為百年男裝品牌的ZEGNA以循跡Oasi of Linen為主題發表新季大秀，秀上更驚喜邀請到好萊塢御用的反派代表、丹麥演員邁茲米克森（Mads Mikkelsen）登場走秀，他身穿酒紅色立領皮衣緩緩登上伸展台，掀起一陣詭譎又冷酷的氛圍，引發網友熱議。

▲▼ZEGNA。（圖／品牌提供）

▲好萊塢御用的反派代表、丹麥演員Mads Mikkelsen登場走秀。（圖／品牌提供）

▲▼ZEGNA。（圖／品牌提供）

▲▼ZEGNA。（圖／品牌提供）

▲▼ZEGNA。（圖／品牌提供）

▲ZEGNA 2025春夏男裝系列。（圖／品牌提供）

ZEGNA大秀場地選址於一座空曠的工業建築，亞麻蔓延於白色布景間，圍繞着舞台交錯而生，如同漫步在田間，恣意而別出心裁，隨光影曳動形成了一道天然簾幕，以此為線索間接帶出本季的重點元素。亞麻是ZEGNA夏季系列的象徵，兼具柔軟與堅韌的特性，編織而成的Oasi Lino是打造夏日愜意衣櫥的絕佳之選。品牌藝術總監Alessandro Sartori提到，「隨着設計語言的革新，我們應當賦予每件單品多元用途，從而切合不同的個性需求。亞麻則是實現這一構想的絕佳載體。」

▲▼ZEGNA。（圖／品牌提供）

▲▼ZEGNA。（圖／品牌提供）

▲▼ZEGNA。（圖／品牌提供）

為捕捉夏日靈動輕盈的姿態，從中挹注鮮明大地色，沙黃色、樺木色及狸棕色等，繽紛的色彩效果凸顯了材質的豐富紋理。品牌經典的正裝、包裹式大衣、外套等品項上，以無領扣設計為新穎進化，使其輪廓更加休閒百搭；標誌性的「Il Conte」外套則衍生出外搭、皮外套、外套及無袖背心多種廓形，應付多種場合需求，體現奢華而多變的男士正裝可能性。

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總是在秀場佈置上展現新意的Prada，此次2025 春夏系列男裝秀選址於藝術基金會的 Deposito 場內，一間簡單的純白色小屋矗立在其中，以空橋形式連接伸展台，作為一個烏托邦式的構想，透過衣著本質建構出屬於Prada的理想國。創意總監Miuccia Prada與Raf Simons更選擇以尺寸和比例的「不合身」來詮釋親密關係，如同偷偷穿上家人的衣物，明顯短一截的袖口和腰身，突兀中帶點童趣，不那麼整齊的領口，服裝下襬自然翻起，讓整體系列更擁有穿著痕跡，從中刻意留下的褶皺、斑駁，則詮釋出不完美是生活與現實另一個標誌。

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲大秀選址於藝術基金會的 Deposito 場內，一間簡單的純白色小屋矗立在其中。（圖／品牌提供）

▲▼prada。（圖／品牌提供）

關鍵字：

ZEGNA, 米蘭男裝周, 2025

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