一敷澎彈！BIO UP超人氣「外泌體面膜」　高CP值有感撫紋

▲BIO UP科美研搭上肌「泌」風潮，強勢推出「凝時之泌抗老奇蹟面膜」。（圖／東森自然美提供，下同）



時尚中心／綜合報導

近年來「外泌體」成為生醫界新寵兒，「外泌體保養品」也成為新興的護膚產品，注重科學美容保養實證的BIO UP科美研，近期也搶搭這波肌「泌」風潮，強勢推出「凝時之泌抗老奇蹟面膜」，將原本的BIO UP超人氣爆款面膜升級進化，打造出「紋路OK繃」的外泌體面膜，高CP值有感撫紋，讓消費者一敷澎彈，只要一片就能啟動青春之鑰！

▲BIO UP「凝時之泌抗老奇蹟面膜」全新升級添加「外泌體」成分，抗老修護一次滿足。



隨著美容科技不斷精進，醫美療程已成為許多愛美者的固定保養行程，也因此精準、有感的成分級效果自然成為日常美容保養品的「標配」。近年外泌體成分經國外權威專家發現其擁有再生因子能力，進而獲得諾貝爾陞醫獎肯定後，瞬間成為生醫界新寵兒，其運用範圍極廣，尤其在美容保養方面針對肌膚修護研究成果豐碩，因此極度受到醫美及美容保養產業高度關注。

秉持東森自然美「人證、物證、科學作見證」的精神，BIO UP科美研攜手國際頂尖科研團隊，將過去熱銷的BIO UP「日本黃金麴酒粕微脂面膜」全面升級，添加最夯的外泌體成分，打造出爆款面膜2.0的BIO UP「凝時之泌抗老奇蹟面膜」，快速揭開肌膚年輕「泌」碼，讓愛美者再也不必花大錢，只要一片BIO UP外泌體面膜，在家就能輕鬆擁有貴婦般的護膚體驗。

▲BIO UP「凝時之泌抗老奇蹟面膜」高CP值有感撫紋，只要一片就能啟動青春之鑰。

BIO UP「凝時之泌抗老奇蹟面膜」針對科技、成分及布膜進行三大升級！科技升級方面，採用專利EXO傳輸系統，以最新生物技術精準活化作用有助肌膚恢復彈性與緊緻，有感解鎖年輕泌碼。成分方面則採用BIO UP經典日本專利雞尾酒配方為基底，蘊含清酒精純(a-GG)、日本黃金麴、和歌山金賞酒粕等，為肌膚及頭皮注入971種美肌成分，為肌膚提升139%肌膚含水量、舒緩不適及全方位賦活抗老，並進一步升級採用超進化激彈因子2.0的全新玻尿酸前導胜肽及HS2激彈因子，可激活HAS2因子，促進肌膚彈力加倍、補水加鎖水讓肌膚喝飽水，更顯輪廓緊緻，輕鬆美出新高度。

不僅如此，BIO UP發現使用面膜時的膚觸質感，也是決定面膜成效的重要關鍵，因此「凝時之泌抗老奇蹟面膜」布膜升級使用蛋白纖維絨布科技，不僅具有柔軟輕薄透氣的特性，大幅提升柔軟度，並蘊含大量天然蛋白保濕因子和親水基團，以高效乘載力讓面膜在貼近肌膚瞬間，即可將滿滿的高效精華迅速導入肌膚，如此完美的BIO UP外泌體面膜更經百人測試整體滿意度高達90%。

BIO UP所選用的外泌體來源，在安全性方面也已通過多項美妝安全檢測，包括無重金屬、無致敏、不刺激眼睛等，並選用SPF無特定病原雞蛋製作，以超高規格保障消費者權益，BIO UP的「凝時之泌抗老奇蹟面膜」在夏季提供理想的護膚解決方案，在深層修護肌膚的同時，提供充足的保濕與抗老功效，使肌膚在炎炎夏日依然保持彈潤緊緻。