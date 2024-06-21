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今天更要睡飽！ 夏至養生「5個重點」請牢記　讓你維持健康

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▲▼夏至養生５個重點。（圖／Unsplash）

▲充足睡眠對於養生至關重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

夏至是一年中日照時間最長的一天，夏至開始之後，氣溫逐漸升高，人體的生理機能和代謝處於旺盛期，因此需要特別注意養生。盤點以下是夏至節氣的五個養生重點看仔細。

▲▼夏至養生５個重點。（圖／Unsplash）

#以清淡易消化的食物為主

夏至時節應該以清淡、易消化的食物為主，避免食用油膩、辛辣的食物，以防止上火和消化不良。像是補充西瓜、黃瓜、苦瓜、綠豆等具有清熱解毒、利尿消腫的作用，有助於降溫和補充水分，綠豆湯也具有清熱解暑、消腫利尿的功效，是夏至時節的良好飲品。

#保持充足水分

在夏至這段時間，氣溫較高，出汗增多，人體水分流失較快。保持水分充足是防止中暑和保持身體健康的重要措施，即使不感到口渴，也要定時喝水，每天飲水量應保持在1.5-2公升左右。

▲▼夏至養生５個重點。（圖／Unsplash）

#適度運動

夏至時節雖然氣溫較高，但適度的運動仍然對身體有益，有助於促進血液循環和新陳代謝，必須留意的是應在早晨或是傍晚氣溫較低的時候進行運動，避免正午烈日下運動造成的中暑風險。

#保證充足睡眠

夏至時節，夜晚時間短而白天時間長，容易導致睡眠不足。因此，保持充足的睡眠對於恢復體力和保持健康尤為重要，建議養成午休的習慣，補充夜間睡眠的不足，一般以20-30分鐘為宜。

▲▼夏至養生５個重點。（圖／Unsplash）

#保持心情愉快

夏季炎熱容易引發煩躁情緒，情緒調節對於夏至養生同樣重要，建議可以走出戶外呼吸新鮮空氣，有助於調節情緒，也可以通過瑜珈或是聽音樂來放鬆身心，
保持心態平和。

關鍵字：

夏至, 養生, 健康, 飲食, 心情

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