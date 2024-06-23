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下巴痘狂長？皮膚科醫師教4招改善　2大「萬能祛痘水」還能消水腫

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▲▼ 皮膚科醫師教2款萬能祛痘水。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲人人都想要消除痘痘，擁有平滑無瑕美肌。（圖／翻攝IG@laneige_kr、達志示意圖）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書、達志示意圖

許多人過了青春期，還是備受痘痘困擾，尤其是嘴巴周圍的下巴痘，常會紅腫疼痛，且容易留疤的類型。知名皮膚科醫師廖苑利表示，在看診時常有許多患者都為下巴反覆冒痘感到苦惱，而容易長下巴痘的主要原因是因荷爾蒙不平衡，像是日常生活作息習慣晚睡、睡眠不足，或是工作壓力比較大、情緒的改變等都會導致內分泌失調，荷爾蒙不平衡，不僅容易使得下巴周圍冒痘，也會造成水腫。

想要改善下巴痘問題，廖醫師就指出，首先應該先調節睡眠和壓力的部分，另外還可透過飲食調理來幫忙，她就分享改善、預防下巴痘的4招秘訣，尤其是2款「萬能祛痘水」，能幫助消除下巴痘，還能幫助排水消腫。

▲▼ 皮膚科醫師教2款萬能祛痘水。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃胡蘿蔔蘋果汁

第一個袪痘水其實就是「胡蘿蔔蘋果汁」，廖醫師推薦常長下巴痘的人早上可以喝胡蘿蔔蘋果汁，因為胡蘿蔔蘋果汁含有很多纖維，可以清腸，幫助清除體內自由基，痘痘也就比較不容易發炎。

首先將蘋果和胡蘿蔔削皮後切成塊狀，再倒入破壁機或食物調理機裡榨成汁就可以了，不僅作法很簡單，喝起來就像是果汁，味道也好。

▲▼ 皮膚科醫師教2款萬能祛痘水。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃赤小豆薏仁水

第二個「祛痘水」則是類似大家熟悉的美肌飲品—紅豆薏仁水，不僅能幫助消腫祛痘，還有助於排水利尿。製作方法也很簡單，連料理新手都能輕鬆完成，首先將赤小豆、薏仁清洗乾淨，先用5倍清水浸泡30分鐘，再放入鍋中煮到水滾開後關火，靜置一陣子再將赤小豆薏仁水倒出就可以飲用。

但中醫師也提醒，雖然赤小豆利水效果比紅豆更好，但因赤小豆性質偏寒，如果本身屬於尿多、口乾身熱、腸道缺水型便秘等體質者，或是尿酸高、痛風的人都不建議飲用赤小豆薏仁湯，可以紅豆來代替，雖然去水腫效果沒那麼好，但性質較為溫和。

＃晚餐飲食要清淡

除了平時可以喝以上2款「祛痘水」，廖醫師也提醒飲食要清淡，盡量減低飲食中的含鹽量。尤其是女生經期前最好避免吃燒烤、火鍋或辛辣口味等三類飲食，因為這些飲食通常都會有很多醬料，而醬料中含有高量的鈉鹽，會讓更多水份滯留在體內，所以當經期前吃多了這類飲食，就容易水腫，毛孔阻塞也會更厲害，下巴痘就會長得更多。

▲▼ 皮膚科醫師教2款萬能祛痘水。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃睡前別喝太多水

廖醫師也提醒，睡前兩小時盡量別喝太多水，如果晚上要喝水的話，建議逐步地減少喝水量，潤潤喉就好了，水分沒有過多就不會蓄積在體內，就不會引起水腫狀況。

關鍵字：

肌膚保養, 保養, 護膚, 痘痘, 成人痘, 痤瘡, 下巴痘, 冒痘, 長痘, 祛痘, 祛痘水, 飲食, 食物, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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