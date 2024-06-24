星巴克6／24起第二杯折100元　星冰樂單杯不到100元

▲星巴克星冰樂推出優惠。（圖／業者提供、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

盛夏持續，每天破30度以上高溫，讓人心情也浮躁起來，星巴克從6／24起一連兩天，推出「第二杯折100元」優惠，幾乎全現做品項都在回饋之列，而且只要點大杯就可享優惠，星冰樂使用該優惠大杯單杯平均不到100元。

星巴克今6／24、6／25限定兩天推出「相約上班日！第2杯折$100」優惠活動，消費者至店購買兩杯大杯冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯折價100元優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。

而除了每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料之外，其他品項都可享此優惠，意即星冰樂系列也在折價選項之內，以星冰樂最基礎的「香草風味星冰樂」為例，大杯定價115元，兩杯原價230元，折價後為130元，平均單杯為65元。大杯那提原價135元，折價後為2杯為170元，平均單杯為85元。

85度C近期針對夏日狂歡年中慶再加碼，6／20起到6／30期間，連續10天推出兩款芒果飲品「芒果茶王」和「芒果多多」大杯任選第二杯特價25元。6／20至7／3前還有「雪藏提拉米蘇」和「芋香布蕾蛋糕」長條蛋糕第二件半價優惠，讓下午茶能更有小確幸。



cama café一年一度會員年中慶即將於6月登場，首先加入新會員送百元咖啡金，在6／30前下載cama café APP並完成註冊成為新會員，可獲得全飲品10元折價券10張；6／10至6／30連續三周，可透過APP每周領取50元咖啡金，不論新舊會員皆同享優惠。