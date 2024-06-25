日本藥妝店必買美髮小物+1！撫平頭頂毛躁、增加髮尾光澤一梳搞定

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繼乾洗髮蓬蓬粉、瀏海定型棒之後，日本美髮新奇玩意再＋1！近期在日本SNS上流行的藥妝店新品是這款光澤定型髮梳。

日本一向注重細節，不論在生活上或妝容、髮型都是如此，也因此開發出不少生活、美容小物，其中也不乏髮型商品，像是瀏海貼、瀏海膠水、瀏海定型棒等等，都是在日本相當人氣的產品。

▲近期在日本SNS上流行的定型髮梳。（圖／IG@fujiko_brand）

從其中也不難發現，大家想要掌控細小髮絲的心。過去因為乾洗髮蓬蓬粉和髮縫修容粉而受到關注的日本開架彩妝品牌fujiko，近期又推出全新產品，叫做色っぽスティックsv（Irroppo Stick sv），乍看像是梳子上有一塊白白的海綿，究竟是什麼？

原來是寬版的排梳上外帶了一塊髮蠟，平時日本女孩們整理頭髮本來就會用這類型梳子搭配髮蠟、髮油等造型品，這款Irroppo Stick sv等於二合一一次搞定！梳頭髮時就能在整理凌亂髮絲的同時順便定型，尤其針對瀏海、髮尾和頭頂呆毛特別有效，有效果又不會過於油膩。

特別的是除了定型效果外，同時還在成分中添加了能幫助頭髮增添光澤的美容油成分，如果想要打造自然的束感造型又擔心不會抓髮品的量也很適合，整理瀏海、頭頂毛躁通通都用它就能搞定超方便！下次到日本旅遊別忘了到藥妝店帶一支回家。

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