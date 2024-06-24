《玫瑰的故事》劉亦菲同款手袋！貴婦愛牌Valextra到A.P.C.托特包都背

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由劉亦菲主演的《玫瑰的故事》近期熱度越趨升高，其劇中的造型也備受討論，時髦手袋更是一換再換，編輯這就整理出劉亦菲17顆同款包清單。

陸劇《玫瑰的故事》改編自香港作家亦舒的同名小說，由劉亦菲飾演女主角「黃亦玫」，劇情圍繞在影響她人生的四個男人、四段感情，在愛情裡的甜蜜、受傷與成長，塑造了她的愛情觀，敢愛敢恨的她不只拯救自己，同時也提點了螢幕前的你我。熱愛藝術的黃亦玫，在劇中也將這份美感天賦展現在服裝上，光是前五集就狂換三十多套造型，社群上討論十分熱烈，而她搭配的手袋也讓粉絲們特別好奇，其中不乏時下火紅的巴黎品牌Polène、時髦小眾品牌BY FAR，還有義大利國寶手袋品牌Valextra，以下就來看看劉亦菲於劇中使用的包款有哪些？

《玫瑰的故事》劉亦菲同款手袋

Jimmy Choo Bon Bon銀色水晶包

Self-portrait 銀色金屬鏡面手拿包

Valextra Iside Mini手袋

Valextra Iside 手袋

Valextra Brera斜背包

BY FAR Rachel腋下包

BY FAR Miranda腋下包

Polène Cyme 肩背包

Polène Numéro Dix 半月包

Roger Vivier花扣信封包

Louis Vuitton Coussin BB

Nana Jacqueline Viviana肩背包

The Row 水桶托特包

GANNI 後背包

A.P.C帆布

VASIC Patti

VASIC City

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《玫瑰的故事》藍盈瑩親授5招改善圓肩駝背、脖子前傾 打造氣質薄背美肩！

●《玫瑰的故事》劉亦菲「5天輕斷食減肥法」小紅書超火！神仙姐姐加乘愛跑步、愛睡覺打造健康美