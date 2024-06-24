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25歲後大腦開始走下坡？「5種食物」多吃　幫你增加記憶力

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▲▼最近腦霧很嚴重？「5種食物」多吃 。（圖／Unsplash）

▲藍莓抗氧化效能強，除了增強記憶也有助養顏美容。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有沒有覺得最近的記憶變差了？其實大腦也需要養，根據研究指出，大腦發育至25歲到達巔峰之後，就會開始走下坡路，這時候補充大腦營養很關鍵，盤點5款食物，適量補充幫你維持記憶力。

#藍莓

藍莓富含抗氧化劑，特別是類黃酮，這些化合物有助於保護大腦免受氧化應激的損害，並可改善大腦的血流，從而增強記憶和認知功能。

▲▼最近腦霧很嚴重？「5種食物」多吃 。（圖／Unsplash）

#魚類

魚類特別是指富含Omega-3脂肪酸的魚，像是鮭魚、鯖魚等，因為Omega-3脂肪酸是大腦的重要組成部分，特別是DHA和EPA，這些脂肪酸有助於保持大腦的結構和功能，並能減少炎症，從而促進記憶力和整體認知健康。

#堅果和種子

營養師點名核桃、杏仁和南瓜子都是好選擇，堅果和種子富含維生素E、抗氧化劑和健康脂肪，這些營養素對大腦健康有益。維生素E有助於減少氧化應激，保護大腦細胞免受損害。

▲▼最近腦霧很嚴重？「5種食物」多吃 。（圖／Unsplash）

#綠葉蔬菜

綠葉蔬菜像是菠菜、甘藍和花椰菜，皆富含維生素K、葉酸和β-胡蘿蔔素等營養素，這些營養素與認知功能的提高有關。特別是維生素K，有助於增強腦功能和記憶力。

#全穀物

全榖物像是如燕麥、糙米和全麥麵包，因富含纖維、維生素B群和碳水化合物，這些營養素提供穩定的能量供應，有助於維持大腦的運作。穩定的血糖水平對於大腦的集中和記憶力至關重要。

關鍵字：

大腦, 記憶力, 食物, 營養, 健康

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