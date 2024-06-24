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掰掰暗沉、蠟黃！「最強5款飾底乳」盤點　一抹膚色亮起來

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▲▼妝前乳盤點。（圖／品牌提供）

▲妝前乳是懶人上妝利器。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

底妝漂亮的關鍵在妝前，有時急著出門，一瓶能夠潤色、防曬的妝前乳，可說是神救援，肌膚輕輕一抹，臉部瑕疵神隱，蠟黃膚色立刻亮起來！

▲▼妝前乳盤點。（圖／品牌提供）

▲NARS 裸光亮顏妝前凝乳，30ml，1,750元。

質地好推勻，細緻不黏膩的奶白色輕乳質地，結合首創亮白珍珠混合配方，在日間保養最後一步輕抹，幫助提升肌膚光感，一掃蠟黃。

▲▼飾底乳盤點。（圖／品牌提供）

▲LANCOME　超輕盈UV煥亮妝前乳

注入75%修護精華，以珍稀手摘高山雪絨花、菸鹼醯胺、肌肽與維生素E為肌膚提供長效修護，舒緩平衡再抗光老化，加上獨家專利三重光譜防護科技，全方位防護紫外線與空污刺激，讓肌膚上妝更精緻、素顏更透亮。

▲▼妝前乳盤點。（圖／品牌提供）

▲Kanebo ALLIE 持采舒爽柔肌UV高效防曬水凝乳

添加薄荷醇配方帶來清涼效果，一抹約6000萬顆乾爽球狀粉體抑制肌膚黏膩，甩掉夏季汗流浹背的狼狽感；紅藍兩色的毛孔修飾光感粒子，展現肌膚透明感，使光線擴散、柔焦毛孔，打造低調優雅的光感美肌。

▲▼妝前乳盤點。（圖／品牌提供）

▲香緹卡 Just Skin自然肌膚輕底妝 升級版，35ml，2,600元。

「霜轉水」質地，極佳延展度能夠一抹速潤自然提亮，並將多重植萃養膚成分一秒服貼輕透融肌，讓後續底妝更服貼持久。

▲▼妝前乳盤點。（圖／品牌提供）

▲FANCL 亮澤保濕隔離霜，18g，760元。

保濕、潤色與防曬效能，一抹即為肌膚補濕鎖水，並潤飾透亮細緻膚質，搭配SPF25／PA+++防曬係數，可說是長時間待在空調環境的都會族們高效防曬、維持完美粧容的美顏神隊友。

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