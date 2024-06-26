▲全台唯一「AI智慧按摩機器人」！總裁王令麟親試驗 東森REGAL引領美容產業新時代。(採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲東森集團王令麟總裁近日引進全台唯一「AI智慧溫塑按摩機器人」，並於東森REGAL CLUB & SPA推出「精準紓壓AI機器人SPA課程」，為高端會員獻上頂級的AI智慧深層按摩服務外，也期許能降低旗下美容師的職業傷害。（圖／記者徐文彬攝）

記者萬玟伶／台北報導

科技日新月異，人工智慧AI近年也席捲全球成為當今炙手可熱的話題，引領高端美容保養市場的東森REGAL CLUB & SPA，抓住AI技術即將改變美容產業的變革潛力，近日重磅自國外引進「AI智慧溫塑按摩機器人」，不僅要以首創研發的AI技術精準給予客製化的按摩服務，東森集團王令麟總裁更希望此舉能幫助旗下美容師降低職業傷害，打造專業人員與消費者共好的美容產業！全台唯一且坐擁智慧美容黑科技的「精準紓壓AI機器人SPA課程」，也即將在6/28（五）於東森購物頻道獨家推出，除了首波超優惠價格，購物天后斯容更賭上25年職業生涯，現場直接凹起王令麟把課程「直接少一個零」，讓一旁的寇乃馨也倒抽一口氣！

▲在「精準紓壓AI機器人SPA課程」首賣前，已親身實測百次的王令麟（左二），也特邀購物天后斯容（左一）、購物天王嚴總（右一）與藝人寇乃馨（右二）搶先體驗。

即將於東森購物頻道首賣的「精準紓壓AI機器人SPA課程」，將由專業美容師與AI機器人攜手合作，為追求身心靈放鬆療癒的顧客，提供最高品質以及更有效率的服務。由東森REGAL CLUB & SPA導入的「AI智慧溫塑按摩機器人」搭載高精度仿生機械臂，探頭處亦採用智慧溫控傳感技術，能實現與人手相仿的柔度和力度，同時再搭配首創研發的人體自我調整體系、AI視覺演算法與AI辨證技術，透過精準識別每個人不同的身體輪廓與各部位狀況。如此，便能針對不同顧客「客製化」生成專屬的保養調理課程，從背部到腹部都能享受精準且細膩的高規格紓壓服務。這項東森REGAL CLUB & SPA獨有的人機結合模式，不僅可以提供更精確且細膩的按摩服務，還能體驗到前所未有的深層感受與舒適感，預計將滿足所有踏進東森REGAL CLUB & SPA的高端顧客，對於健康與美麗的極致追求。

▲「精準紓壓AI機器人SPA課程」皆會配備一位美容師，結合專業技巧與AI科技，為追求美麗的顧客提供最高品質的服務。

口說無憑，橫空出世的「AI智慧溫塑按摩機器人」及SPA課程，就需要史上最為重磅的代言人見證！從東森自然美轉型升級以來，王令麟可說是比所有美容師都還懂各項課程、保養品特色與差異的經營者兼消費者。身為東森自然美愛用者的他，堅持在每項課程與產品上市前，都要親力親為先行試用多次，認定好用才准許美容師推薦給每位消費者。在推出此次「精準紓壓AI機器人SPA課程」以前，王令麟仍親身測試5個月，並進行破百次的按摩體驗，一出場就讓購物天后斯容、購物天王嚴總與藝人寇乃馨驚呼「整個人小一號」。王令麟認為「AI智慧溫塑按摩機器人」最大的亮點即是，「AI會透過電腦分析，根據不同的身材與肌肉狀況，提供最有利的按摩服務。AI機器手臂更會比擬真人手法、按摩力道與速度，探頭同時也可以智慧調控溫度，即使在冬天按摩也很舒服，徹底幫會員朋友放鬆緊繃的背部與腹部。」

王令麟更表示，大量採購並導入「AI智慧溫塑按摩機器人」的初衷，其實是來自於對旗下美容師的體恤。「東森自然美在全台約有5、600位美容師，經常會聽到他們因為職業傷害請休病假，身為企業負責人我認為應該要正視這個問題，去年聽聞在香港舉辦的國際AI儀器美容國際展，我就特別親身前往體驗了10多種機器，這一台就是我認為最符合人性需求的AI智慧按摩機器人。身為美容產業的領航者，我第一要給會員更好的服務，第二就是要減少美容師的勞動傷害，我認為這是一個雙贏的局面！」

▲體驗過「AI智慧溫塑按摩機器人」頂級服務的斯容、嚴總與寇乃馨，在攝影棚再見到機器都表示，很難忘體驗課程為生活與身型帶來的有感改變。

在課程上市前相繼體驗的斯容、嚴總與寇乃馨，也爭相分享「AI智慧溫塑按摩機器人」帶給他們的震撼與回不去的感動。斯容表示，自己其實是很害羞的人，一想到要光著身體給按摩師摸來摸去就覺得很尷尬，「但這次搶先體驗後我發現不僅沒有尷尬的問題，AI機器人也真的是超乎想像的厲害。現在這麼多媒體在談AI，但其實很多人不知道AI在生活上實際能幫助我們什麼，所以我很推薦大家一定要嘗試看看，你就知道AI絕不是紙上談兵而已！」

剛從美國返台就即刻體驗的寇乃馨也大讚，這台AI機器人幫她把在美國吃撐的身型，按著按著就回到原本的size。「我認為AI智慧運用在按摩的特點就在於快狠準，平常我們去做spa難免會有不符期待的按摩體驗，但這台AI智慧溫塑按摩機器人能在短時間內，抵過用人力按摩2、3個小時的效果，因為AI能夠判別你的肌肉、線條、脂肪累積，甚至是疲勞與壓力狀況，當這些都變成科學數據，AI就能生成出按摩的精準路徑，體驗過後真的覺得既滿足又走在時代的尖端！」

一向講求高效率的嚴總也認為，即使是男性也會對這樣的「AI智慧溫塑按摩機器人」刮目相看。「我認為對於總裁來說，他會擔心提供給會員的服務品質是否會參差不齊，同時也想提升對會員的服務品質。我實際體驗後發現，不論是針對腹部或背部，按摩過後都給我精神與代謝變得更順暢的感覺，而且當我按摩腹部時，美容師也可以同步幫我做臉部的水光保養課程，我花一樣時間，就可以得到雙倍的服務，省時這一點我覺得很符合未來的潮流。」

▲逮到機會幫會員凹起總裁加碼的斯容直呼，這項課程將會是會員朋友做過最對的投資。

預計將於6/28（五）正式推出的「REGAL獨家AI溫塑按摩機器人SPA課程」，課程包含AI機器人紓壓按摩（腹部或背部任選）30分鐘共十次，以及Marine Star白玉石榴美莓精萃氣泡迎賓飲料10組、華陀淨善美三色藜麥10組課後甜點，此外還加贈體驗課程、童妍水光極能活護瞬效護理60分鐘。原價超過45,000元的豪華內容，東森REGAL將以最有誠意的優惠價格，搶先首波釋出給大家。斯容直呼，為了帶給會員朋友最大回饋，她賭上25年職業生涯直接凹起總裁，手都涼了腋下也濕了，「但對於買到的會員來說，這可能是他們人生中做過最對的投資！」