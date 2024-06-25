頭皮問題一掃而空！6款「油頭命定洗髮乳」推薦

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季高溫且悶熱，頭皮油脂分泌也會跟著增加，若沒做好清潔，不僅容易有頭氣味，毛囊可能也會因為油脂堵塞而產生落髮問題，盤點夏季必備的6款洗髮精，看看哪款是你的心頭好？

▲英草社 澄靜白千層淨髮浴，200ml，1,680元。

內含薄荷、薰衣草、白千層、蘆薈、百里香、雪松等天然精油配方，有效清潔頭皮髒汙，使頭皮清涼舒爽感，強化滋養毛髮，自然享受豐盈健康的頭髮。

▲BIO UP 蘊活泌境強健洗髮精，500ml，1,980元。

添加健髮黑科技，打造出專利EXO科技成分賦活髮根，結合高效升級版BIO UP獨家雞尾酒配方，同時添加專利瑞士喚黑胜肽，透過健康養護式調理，實現視覺年輕風采。

▲Neogence 超清爽控油蓬鬆洗髮精，500ml，450元。

植粹水楊酸+綠茶精華有效控油暢通阻塞毛孔，溫和代謝角質還你頭皮清爽，添加植物角蛋白洗後蓬鬆有感賦活髮絲彈力。

▲朵蔓 草本去屑生薑洗髮精，490ml，438元。

積雪草、玻尿酸等成分淨化調理頭皮，含有生薑、金盞花、人蔘萃取物及泛醇等成分深層淨化頭皮去除老廢角質。橙花香氣和清新羅勒巧妙結合麝香，去屑的同時也能享受花香。

▲INNEX 植萃賦活控油豐盈洗髮精，510ml，499元。

專利健髮胜肽及多重控油成分，強健髮根同時調理頭皮出油妝況，添加有機小麥蛋白可以增加秀髮蓬鬆感，微涼薄荷成分洗後讓頭皮維持清新舒適擺脫夏季油膩感。

▲Elastine 植萃控油洗髮精，700ml，438元。

含有豐富營養的乳木果油滋養潤澤配方修護分岔亂列的髮絲，添加洋甘菊、巴巴蘇油、香蜂草有效滋潤乾癢頭皮，補充水分調理頭皮健康，打造活力的柔順光澤感秀髮。