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吃芒果好處多！「適量食用」竟有助於控制血糖

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▲▼營養師曝芒果營養。（圖／Unsplash）

▲芒果是夏季盛產水果。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季盛產的芒果超美味，香甜可口總讓人總想一口接一口，要知道芒果不僅是美味，對健康更有許多好處，盤點吃芒果的5個益處，但記住食用不可過量，一次約八分滿碗為限。

#富含維生素和礦物質

芒果富含維生素C、維生素A和維生素E，有助於增強免疫系統、保護視力和促進皮膚健康。此外，芒果中還含有鉀和鎂等重要礦物質，有助於維持心臟健康。

#促進消化

芒果中的膳食纖維有助於促進消化，預防便秘。芒果中還含有酶，如芒果蛋白酶，有助於分解和消化蛋白質。

#抗氧化和抗炎作用

芒果富含抗氧化劑，如多酚和類胡蘿蔔素，有助於中和自由基，減少氧化壓力和炎症，從而降低慢性疾病的風險。

#支持心臟健康

芒果中的纖維、鉀和維生素有助於維持健康的心臟。鉀有助於控制血壓，纖維有助於降低膽固醇水平，從而減少心臟病的風險。

#有助控制血糖

儘管芒果含有天然糖分，但適量食用可以幫助調節血糖水平。芒果中的膳食纖維可以減緩糖分的吸收，有助於防止血糖的快速波動。

▲▼營養師曝芒果營養。（圖／Unsplash）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

雖說吃芒果好處多，但營養師高敏敏也提醒建議每天吃一份即可、兩份為限（一份為小碗八分滿），不建議食用芒果乾等加工食品，因為精製糖量高，不過只要適量攝取，不只能增加身體防護力、幫助排便順暢，還能養顏美容喔！

關鍵字：

芒果, 健康, 飲食, 營養, 心臟

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