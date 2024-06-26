專家：頭皮應定時健檢　「日常3步驟」改善出油、落髮

▲夏季頭皮問題多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

台灣夏季潮濕悶熱，高溫環境下流汗後更是難受萬分，根據統計，高達 9 成台灣民眾，反映生活在濕熱氣候下，頭皮問題跟著找上門，其中以「頭皮出油」為最大宗，另外還有 4 成民眾指出自身有落髮困擾。

恩主公醫院皮膚科主任王綺嫻醫師提醒，頭皮跟身體一樣需要定期健檢，並搭配正確日常護理，才能擺脫濕熱天氣引發的頭皮危機。髮肌保養專家 juliiArt 今年夏季推動首屆「頭皮健康月」活動，鼓勵消費者注重頭皮健康。

▲恩主公醫院皮膚科主任王綺嫻醫師。

髮肌養護人才培訓暨研究機構 HIT 髮學苑技術長高景晨提醒，頭皮日常若沒有正確清潔，皮膚表面油脂結合老廢角質和髒污，形成「固態皮脂」堆積在頭皮表皮層與髮根毛孔處，僅使用一般洗髮精無法徹底清除，長期下來輕則造成髮型油塌、細菌過度滋生、頭皮異味橫生，重則導致搔癢、毛囊發炎等，建議民眾掌握「看一下、問一下、顧一下」之頭皮照護三步驟：「看一下」每年固定頭皮健檢、「問一下」向皮膚專科醫師或頭皮養護師進行諮詢、「顧一下」搭配正確日常保養習慣與適合髮品，改善頭皮問題。

▲（圖／品牌提供）

針對油性落髮頭皮，除了應天天洗頭清潔，髮品挑選上建議選擇溫和不刺激、能有效包覆油汙的單效弱酸性洗髮精，再搭配養髮液、精華露等產品，平衡油脂同時強韌髮根；日常飲食應依個人頭皮狀況攝取充足的對於毛髮生長必要的營養素，如：蛋白質、維生素 C 和維生素 B 群的食物，如芭樂、奇異果、木瓜、彩椒等，另針對造血必需的營養素包括鐵、維生素 B6、B9、B12，則可以選擇豬肝、紫菜、黑芝麻、紅莧菜等食材。然如檢測後發現已出現落髮問題伴隨頭皮明顯病灶，包括異常發炎、脫屑、紅腫等，建議民眾及早就醫檢查，由皮膚專科醫師開立處方治療。