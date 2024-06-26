IKEA榴槤冰淇淋又來了　今年「3品種都有」讓行家吃好吃滿

▲IKEA再推榴槤霜淇淋，此為資料照。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

無論你對榴槤有什麼態度，總之IKEA夏天限定的「榴槤季」即將登場了，這次可不只大家想的那麼簡單，共有3種不同品種的榴槤將輪番上陣（有人不知道榴槤其實還有不同品種的嗎？），絕對讓嗜吃榴槤的消費者感受到滿滿的誠意，7／1正式開賣，假日炎炎去IKEA吹冷氣享受榴槤氣息吧。

▲IKEA 2024榴槤季即將開跑，榴槤風味霜淇淋甜筒售價20元。（圖／業者提供）

IKEA將於7月推出夏季限定榴槤主題美食，包括三款不同品種的榴槤風味霜淇淋，將陸續在7月至8月期間於全台IKEA門市登場，7／1上市香甜溫和的入門款「D888甘榜榴槤霜淇淋」、7／15由口感厚實綿密的「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」接棒，最後7／29榴槤界之王「D197貓山王榴槤霜淇淋」壓軸登場，最平易近人的榴槤盛宴就在IKEA啦。

▲榴槤風味霜淇淋杯裝，依日期提供3款品種，售價45元至85元不等。

對於想嘗試但又怕榴槤味太重的消費者，IKEA推薦7月初上市的甘榜榴槤霜淇淋，強調這款霜淇淋香氣溫和，口感偏甜，適合初次品嚐榴槤的人。中旬推出的蘇丹王榴槤霜淇淋則甜度適中，果肉厚實綿密，讓人回味無窮。月底壓軸登場的是被譽為榴槤之王的貓山王榴槤霜淇淋，以其濃郁香氣和細緻口感，愛好者可給機會嚐嚐看。

▲榴槤披薩，售價199元。

除了冰品，IKEA瑞典餐廳還推出兩款榴槤熱食「榴槤披薩」與「榴槤菠蘿包」，榴槤披薩將榴槤結合起司，帶出鹹甜交織的滋味；榴槤菠蘿包以酥脆外皮包裹濃郁的榴槤內餡，搭配卡士達醬，成為午後甜點的新選擇。

▲榴槤菠蘿包，售價65元。

連鎖咖啡品牌CAFE!N今夏與日本潮牌WIND AND SEA緊緊貼合，不但推出聯名商品，還有限定吃喝新品讓消費者嚐鮮，以台味濃厚的夜市小吃文化，透過創意玩轉日常傳統小吃，自家根基咖啡品項也推出「晶晶蘆筍愛玉美式」，光是名稱就有視覺衝擊，既熟悉又怪奇，搞怪嚐鮮魂莫名的被點燃了。

▲CAFE!N推「晶晶蘆筍愛玉美式」咖啡新飲，售價95元。

▲綠豆椪牛奶冰沙，售價120元；森永牛奶糖霜淇淋，售價65元。

除了「晶晶蘆筍愛玉美式」之外，另一款新飲「綠豆椪牛奶冰沙」似乎就讓心頭踏實不少，配合夏日氛圍點這個似乎很剛好，另外還加碼日本魂森永牛奶糖推出霜淇淋CHILL!N，香濃甜味每個人都能回憶一下，店家推薦搭配硬式口味的「特選極萃拿鐵」創出口味新意。

▲波浪梅干鹹酥雞刈包、和風柴魚燒小米球，售價均為85元。

若你還想知道更多，店內還有限量推出、台味滿點的「波浪梅干鹹酥雞刈包」，以及日式風格濃郁的「和風柴魚燒小米球」佐一個混搭滋味。