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半夜嘴饞我不怕　6種「低卡宵夜」聰明吃起來

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▲▼營養師曝「宵夜吃不胖」原則。（圖／Pexels）

▲嘴饞不要太過壓抑自己，選擇健康的宵夜適量吃。（圖／Pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

晚上還是會嘴饞怎麼辦？這時為了身材一昧壓抑自己的慾望，久而久之不但對瘦身這件事產生反感，之後說不定會有報復性的飲食，反而不利於長期保持身型，如果真的嘴饞想吃宵夜，建議以百卡左右來進行攝取，並以清淡選擇為主，也能輕鬆Hold住身材，而且想吃宵夜的想法通常都是「突然性」的，建議可以先買一點在家中，可即時解決想吃的心喔。

其實很多飲食方式都是「習慣」養成，就像人要吃三餐一樣，大腦總會在固定的時間點提醒「該吃飯了」，而宵夜這件事也一樣，如果連續3天吃宵夜，就很容易讓大腦記憶這項行程，所以想跳脫輪迴，盡量不要養成習慣，此外最好在睡前2小時吃完，並試著增加咀嚼次數，小口小口吃，加強飽足感，卡路里也要盡量控制，以下6種宵夜選項就很適合。

▲▼希臘優格聰明吃。（圖／Unsplash）

無糖優格
夏天吃優格最合適，優格可增進腸胃蠕動，還有助於提升免疫力，但有乳糖不耐症的人不適合，此外市售優格有些其實加了大量糖分，或是果膠、奶粉等調製以節省成本，建議在購買之前需要確認成份內容，或是可選擇專賣店的新鮮品項。

黑巧克力
成分75%以上純度的黑巧克力，可可的成份較高，內含的「可可鹼」有抗抑鬱的作用，此外還能幫助降低食慾，放進嘴裡等待它慢慢融化，是不錯的吃法，此外以天然糖醇製成的巧克力，GI值較低比較不會越吃越餓或是囤積脂肪。

▲▼宵夜吃不胖。（圖／Unsplash）

穀物片
晚上如果有點嘴饞，不含糖分、果乾等的穀物片其實也是個好選擇喔，像已處理可直接入口的麥片，也可以不一定要沖泡，直接放在嘴裡咀嚼，更能嚐到穀物的香甜感，它們不像零食一樣容易入口，建議可以一小口一小口進食，不但能控制熱量也可提升飽足感。

米果
喜歡吃零食的人不妨選擇熱量較低的米果、米香，避免選擇過多調味的款式（像是加麥芽糖、焦糖等），以原味為主，一次兩小包，搭配無糖茶飲也不錯。

▲▼營養師曝「紅肉地瓜」營養價值高 。（圖／Unsplash）

烤地瓜
一條約100公克的地瓜，熱量不會太高，又有豐富膳食纖維，是很好的選擇。

黑木耳飲
含有豐富膳食纖維和鐵質的黑木耳飲，是很不錯的養生小點心，而且也容易有飽足感，但市售產品類別眾多，建議在選購時多選擇少添加物、黑木耳成分較高的款式。

關鍵字：

宵夜, 減肥, 健康, 低卡, 飲食

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