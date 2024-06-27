星巴克6／28特定品項買一送一　5款熱門星冰樂半價喝

▲星巴克星冰樂推出優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克本周推出少見的周末促銷，6／28當天針對旗下15款特定品項推出買一送一，其中包括5款熱門星冰樂，以及其他暢銷品項如福吉茶那堤、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡等，準備為業績衝一波。想上午就喝到優惠咖啡，不妨參考路易莎黑卡會員上午11點前，咖啡第二杯半價方案。

夏日來臨，星巴克近期針對星冰樂等冰飲推出第二杯折100元優惠，業績刺激遠不如買一送一，所以周五買一送一這波就來了，6／28當天上午11點起至晚上8點，消費者到全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

指定飲品包括芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、純濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、柚子葡萄風味椰奶星沁爽、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、醇濃抹茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、福吉茶那堤、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡，不少品項都很熱門，可以開始選菜了。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。請注意還是有不提供此優惠的門市，未提供優惠門市列表請參考文末。

路易莎在5、6月續行黑卡會員優惠，包括上午11點前咖啡飲品第二杯半價、超值早餐+1元，飲品升級美式黑咖啡、上午11點後飲品＋蛋糕，蛋糕享9折、憑黑卡點數5點換任一飲品9折四重回饋活動。

85度C近期針對夏日狂歡年中慶再加碼，6／20起到6／30期間，連續10天推出兩款芒果飲品「芒果茶王」和「芒果多多」大杯任選第二杯特價25元。6／20至7／3前還有「雪藏提拉米蘇」和「芋香布蕾蛋糕」長條蛋糕第二件半價優惠，讓下午茶能更有小確幸。

cama café一年一度會員年中慶即將於6月登場，首先加入新會員送百元咖啡金，在6／30前下載cama café APP並完成註冊成為新會員，可獲得全飲品10元折價券10張；6／10至6／30連續三周，可透過APP每周領取50元咖啡金，不論新舊會員皆同享優惠。

星巴克不適用好友分享門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。