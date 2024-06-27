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周興哲親曬米蘭遊客照帥翻！Prada花襯衫穿搭範本、話題尼龍包推新色

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記者鮑璿安／台北報導

歌手周興哲日前受到Prada邀請，成為台灣代表出席米蘭男裝周擔任座上賓，而他工作之餘也當起遊客，親自公開漫步米蘭街頭的帥照，畫面中周興哲身穿短袖棉質圖騰襯衫搭配肩背包，散發男神魅力，當中單品也都是話題款。

▲▼ 周興哲 。（圖／品牌提供）

▲▼ 周興哲 。（圖／品牌提供）

▲ 周興哲以Prada 短袖棉質圖騰襯衫搭配菱格紋針織衫 。（圖／品牌提供）

周興哲親自在IG公開這次參加米蘭男裝周的花絮照，他頂著夏日艷陽在街頭閒逛，「遊客」造型相當有看點，上衣來自Prada 短袖棉質圖騰襯衫，營造繽紛氣息，同時率性披上菱格紋針織衫打造疊搭風格，豐富大膽的色彩很有義式風情。

▲▼ 周興哲 。（圖／品牌提供）

▲▼ 周興哲 。（圖／品牌提供）

▲Re-Nylon 再生尼龍系列後背包； Re-Nylon 肩背包 。（圖／品牌提供）

轉身之際，周興哲曬出品牌標誌性的Re-Nylon 再生尼龍系列後背包，他演繹款式為全新棕色，視覺效果更顯清爽消暑，而大容量包身飾以皮革細節及經典的琺瑯金屬三角標誌，成為辨識度單品。此外，同系列更推出搶眼的軍綠色配色，以及郵差包、托特包、腰包及多功能手機肩背包等多種包型，不論穿著正式或是休閒裝束，都能展現自信獨特的時尚品味。

▲▼韓國新生代男星路雲抵台迎接BOTTEGA VENETA台北101旗艦店煥新開幕 。（圖／品牌提供）

▲▼韓國新生代男星路雲抵台迎接BOTTEGA VENETA台北101旗艦店煥新開幕 。（圖／品牌提供）

▲韓新生代男星路雲來台迎接BOTTEGA VENETA台北101旗艦店煥新開幕 。（圖／品牌提供）

而韓星路雲日前來台參加BOTTEGA VENETA台北101旗艦店開幕活動，機場造型為大家示範了休閒時髦的穿搭，頂著191公分高挑身材，詮釋Bottega Veneta黑色短版翻領夾克搭配廓形寬鬆的牛仔褲，背上DIAGO編織工藝皮革包款，俐落剪裁塑造出高級質感，腳踩HADDOCK編織休閒鞋，簡直把機場當成伸展台一般。

▲▼韓國新生代男星路雲抵台迎接BOTTEGA VENETA台北101旗艦店煥新開幕 。（圖／品牌提供）

▲DIAGO 編織皮革斜背包 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

周興哲, Prada, 米蘭男裝周, 男神, 时尚

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