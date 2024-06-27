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「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

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▲▼ 「一句話就回頭」最念舊星座Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝自IG@tvn_drama

每個人對於「舊愛」的態度都不同，有些人一旦分手就非常堅決，把前任當作陌生人，打死不往來，但也有些人在感情上非常念舊，不管分開時間長短，前任對他們來說依舊是極有影響力的人，很容易與前任舊情復燃，甚至一句話就回頭。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開最容易念舊的星座Top 3，冠軍一旦遇到挫折或不如意，就會開始懷念從前的美好時光。

▲▼ 「一句話就回頭」最念舊星座Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：天蠍座

情感濃烈的天蠍座，只要深愛過的人就不願意忘記，他們不只念舊，也常深陷其中，需要果斷斬斷情絲才能放手，而且天蠍愛恨一體，不只愛的人，恨的人也不可能忘記。他們對感情很執著，容易糾結，而且他們也想了解戀情失敗的原因，這個追尋自我的過程會讓他們修掉更多稜角，變得更圓融，成為一個更圓滿完善的人。

▲▼ 「一句話就回頭」最念舊星座Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：處女座

生活中的習慣和交往時的點點滴滴對於處女座來說，都是非常難以忘懷的，當他們不滿眼前的生活時就會開始懷念過往。他們的心底對於未來總是有點恐懼，很容易擔心新的一天是不完美的一天，所以就會更加懷念過去，也因為處女座常常對自己不滿意，對自己和生活也有很多的批評，讓自己活得有點累。處女座應該要對自己更寬容一點，你們已經很完美了，要勇敢地向未來邁進。

▲▼ 「一句話就回頭」最念舊星座Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙魚座

可能很多人看不出來，雙魚座其實是人生中會遇到很多挫折的人，因此當他們遭遇挫折，或生活有不如意的時候，就會開始懷念從前、眷戀過去曾感受到的溫柔。但雙魚座在表達上也是很迂迴的類型，他們只會把強烈的思念和依賴藏在心裡，平時不會直接表達出來。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 念舊, 回頭, 雙魚, 處女, 天蠍

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