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「5款香氛護手霜」必買　助你養出一雙纖纖玉手

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記者曾怡嘉／綜合報導

想當個精緻的女生，除了顧好臉以外，擁有一雙纖纖玉手也是加分重點，忙碌一整天用溫柔奢華的香氣，替雙手進行保養儀式，不僅修護手部，連身心靈都被舒緩了。

▲▼護手霜盤點。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 私人調香系列 白麝香護手霜，100ml，2,850元。

含有薺藍籽油及白芒花籽油，具優秀的抗氧化以及保濕舒緩的效果；玻尿酸及甘油夠立即為肌膚補充水分，使用後雙手肌膚變得滋潤柔滑並散發著頂級的白麝香。

▲▼護手霜盤點。（圖／品牌提供）

▲SABON 香絮巴黎護手霜，30ml，380元。

富含乳油木果油及蘆薈萃取配方，兼具清爽與滋潤。乳油木果油具有極高修護力，加上蘆薈萃取為手部肌膚有效保濕、補充水分，限量系列特別添加有機菩提花萃取可舒緩緊緻肌膚，讓雙手隨時保持柔嫩狀態。

▲▼護手霜盤點。（圖／品牌提供）

▲AESOP 厄勒俄斯芳香護手霜，75ml，1,000元。

命名靈感汲取自象徵仁慈、體恤的古希臘神祇，含有多種潤濕性補水成分，以及潤膚性保濕成分的高效滋潤配方，為疲憊或乾燥的肌膚提供卓越的保濕作用，可被肌膚迅速吸收，

▲▼護手霜盤點。（圖／品牌提供）

▲NAILHOLIC 指甲修護精華(舒涼薄荷)，15g，179元。

添加沁涼成分薄荷醇，在炎熱盛夏中賦予指尖舒爽沁涼的使用感，清爽不黏膩，幫助潤澤指甲，含神經醯胺等保濕成分，是一款能修護並滋潤指甲的指甲用修護精華。

▲▼護手霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Hotel Dawson 護⼿霜， 40ml ，690元。

青檸、佛⼿柑青澀柑橘的香氣綻放，混合無花果葉的清新， 以石楠花萃取搭配保濕效果極佳的乳木果油成分，並搭配 8 種維生素複合物增強皮膚活力，增強皮膚屏障，清爽質地不僅提供肌膚所需的保濕度又不黏膩。

關鍵字：

護手霜, 美容, 保養, 雙手, 品牌

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