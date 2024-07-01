包開箱／Valextra高級大容量Milano包！鎖扣搭標誌性皮革新色登場

記者鮑璿安／綜合報導

一季又一季交替，當代流行的Quiet Luxury靜奢風未有退燒現象，先前曾為大家介紹過義大利國寶級皮件品牌Valextra，以極簡細膩設計感蘊含精湛工藝，是靜奢風的幕後推手之一，旗下包款Milano誕生以來更是擁有高熱度，《ET FASHION》帶你一起認識這款包！





▲Valextra在2011 年誕生的 Iside 包款是旗下經典款式 。（圖／品牌提供）

Valextra由 Giovanni Fontana 於 1937 年於米蘭創立，米蘭既是 Valextra 的故鄉，也是品牌不竭的靈感泉源，設計美學源於建築與幾何，創作蘊含意義的功能性皮件。代表性包款像是最早問世於 1968 年的Tric Trac 手腕包，到 2011 年誕生的 Iside 包款，品牌包款沒有顯著的Logo設計，更著重於工藝以及面料本身，以精緻手工勾繪的包身輪廓線條，呈現出瓷器般的細膩光澤。打開內袋則會發現，當中藏有神秘的金色壓印數字，將工匠編號以及生產日期烙印其中，成為包款獨一無二的別緻細節。

▲Milano鎖扣細節借鑒了品牌另一個標誌包款Iside。（圖／品牌提供）

而新包型Milano，同樣秉持著優越的工藝處理方式，包身選用品牌標誌性的小牛皮革，襯裏則是採全麂皮材質製成，擁有可調節皮革繫帶，搭配易於開合的磁吸扣與充裕的內部空間，鎖扣細節借鑒了品牌另一個標誌Iside，承襲核心DNA美學。而且飾扣無論是開或是合上皆有不同風貌，打造出從容、簡約的高級鬆弛感，若想找尋一顆不輕易過時的大尺寸包款，想必Milano是很好的選擇。





▲2024春夏時節Milano形象照 。（圖／品牌提供）

2024春夏時節Milano也推出眾多新色，除了有品牌最具有代表性的「羊皮紙白」之外，還有淡雅的水藍色、百搭焦糖棕色，傳遞溫柔又不喧賓奪主的氛圍，輕鬆融入日常。

同場加映





▲細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄，前方飾以Tod's標識 。（圖／品牌提供）





▲劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告。（圖／品牌提供）

此外，2024春夏時節TOD’S Di Bag也有顯著變革，以全新的翻蓋包款式亮相，細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄，前方飾以Tod's標識，呈現品牌工藝之美，點綴立體感橢圓形標識和T形刺繡。 包款翻蓋和磁力扣包口開合，並配有可調式可拆卸肩帶，可輕鬆走入日常。品牌代言人劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告，身穿皮衣夾克、襯衫詮釋出都會女子時髦造型，而溫柔的奶油白包款自然流露出Quiet Luxury 風格，勢必成為雋永款式。除了翻蓋款式以外，也提供拉鏈開袋的迷你尺寸，一抹清新的淺藍色點綴，彷佛立刻就能夠投入夏日懷抱。