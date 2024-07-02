精品髮夾夢幻清單！CHANEL蝴蝶結值得收、MIU MIU韓星同款可愛想包色

文／文／LOOKin

Miu Miu髮夾、精品髮夾在近幾季成為女子們心目中最想擁有的夢幻逸品！簡單夾上就能讓髮型質感瞬間提升，連韓星們日常造型也少不了它！推薦CHANEL髮飾、CELINE抓夾、LV髮夾款式價格一次看，精緻設計讓人太心動！

精品髮夾夢幻清單



▲CHANEL蝴蝶結髮夾，NT$16,500。（圖／CHANEL）

CHANEL蝴蝶結髮夾以真絲提花材質製作，經典黑白兩色交織既具識別又復古雅緻。按扣式設計也能運用於妝點各種髮型。

▲（左）LOUIS VUITTON LV Backstage，帆布髮夾NT$19,800、（右）LOUIS VUITTON Baby Louise髮夾套裝，NT$15,000。（圖／LOUIS VUITTON）

喜愛LOUIS VUITTON經典Monogram標誌一定要收這款髮夾！一組兩枚裝，棱角分明的獨特廓形十足具存在感，為髮型增添更為豐富多變的時髦印象。

▲Miu Miu漆皮髮夾，NT$13,000。（圖／Miu Miu）

韓星張員瑛也欽點的時髦髮夾，也是本季許多女子心目中的夢幻逸品！獨具復古感的漆皮設計，再點綴簡約品牌字樣，整體氛圍獨具風格、簡單夾上就能打造精緻造型。

▲（右上）CELINE TRIOMPHE髮夾，NT$15,000、（右下）CELINE TRIOMPHE帆布髮夾，NT$17,000、（左）CELINE迷你型TRIOMPHE爪夾，NT$15,500。（圖／CELINE）

將CELINE經典凱旋門標誌化作精緻小巧的髮飾，不管是抓夾組或是帆布材質、皮革材質的髮夾，都擁有品牌最具識別的時髦象徵，髮夾也有多款色調可依據當天穿搭做陪襯。

▲（左上至右下）PRADA金屬髮夾，NT$19,000、PRADA金屬抓夾，NT$17,500、PRADA人造玻璃髮夾，NT$16,500、PRADA絲絨髮夾，NT$19,500。（圖／PRADA）

造型豐富的PRADA髮夾系列，將品牌標誌運用的爐火純青，不管是簡約的金屬髮夾、前衛又帶有俐落個性的金屬抓夾、復古絲絨髮夾、玻璃髮夾都別具巧思，只要簡單配戴就能成為目光焦點。

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