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營養師曝「剉冰配料熱量圖鑑」　天熱消暑這樣吃不怕胖

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▲▼營養師曝「剉冰配料熱量圖鑑」 。（圖／Unspalash）

▲剉冰挑選配料有撇步。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫飆高破41度，不少人想要吃冰降溫，但小心降溫卻胖了，營養師高敏敏分享剉冰配料熱量圖鑑，教你怎麼吃冰不發胖。

#冰底

你吃剉冰都吃哪種冰底呢？糖水清冰熱量大約110大卡，而像是牛奶雪花冰底的熱量會高些，大概在250大卡左右。

#配料（以下均為每一份加料約45g=3湯匙之熱量估值）

吃剉冰大家都會挑配料，營養師高敏敏特別將配料歸納為「紅黃燈區」以及「綠燈區」，紅黃燈都是以澱粉料居多，或是高含糖、高油脂食材，而綠燈區則是較多膳食纖維，熱量也比較低。

▲▼營養師曝「剉冰配料熱量圖鑑」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

#紅黃燈區

花生 245kcal
波霸珍珠 195kcal
蜜紅豆/蜜綠豆/蜜花豆 195kcal
薏仁 169kcal
西米露 165kcal
粉粿 165kcal
蜜地瓜/蜜芋頭 150kcal
煉乳 143kcal
粉條 130kcal
芋圓 125kcal
各式果醬 120kcal
布丁一顆 110kcal
湯圓 105kcal

#綠燈區

椰果 75kcal
蒟蒻 53kcal
仙草 9kcal
愛玉 6kcal

營養師高敏敏提醒，受歡迎的配料通常熱量都較高，像是熱量前三名加在一起，熱量直接超過500大卡，建議紅黃燈區挑1-2樣，綠燈區也挑2樣，熱量較好控制。

除了熱量之外，含糖量也必須注意，衛福部建議每日精製糖攝取，一天不超過總熱量的10%，最好能降至5%最好，所以建議大家天熱時可以共吃一碗剉冰，一起分食幫助分散熱量與含糖量。

另外也可以記得一些吃冰小撇步，像是蜜紅豆、蜜綠豆都是蜜過糖的澱粉，熱量自然比較高，因此在挑選澱粉類的豆時，選一種為限，常見的花生屬於油脂類，吃的量也要特別注意，如果不想熱量破表，愛玉、仙草、蒟蒻、椰果這種低熱量的配料也是好選擇，或是糖水以天然帶糖水替代，以上教你在消暑同時也顧好健康。

關鍵字：

剉冰, 熱量, 營養, 飲食, 健康

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