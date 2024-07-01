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茶茶小王子進SOGO霜淇淋買一送一　天皇盃抹茶進駐遠百北海道展

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記者蔡惠如／綜合報導

時序即將邁入炎夏，氣溫將會越來越高，京都宇治抹茶品牌「茶茶小王子」在暑期進駐SOGO忠孝館，其抹茶霜淇淋顏值驚人，光看就像到日本，開幕首三日豪邁推出買一送一優惠；板橋大遠百北海道展，也有日本「天皇杯」受賞茶園園主監製上等抹茶開賣，祭出伊勢抹茶粉製作的抹茶霜淇淋，抹茶控們一定要試試！

▲百貨抹茶新甜點。（圖／各業者提供）

▲茶茶小王子百貨開新店，推三天買一送一優惠。（圖／各業者提供）

京都府宇治市所公認的吉祥物「茶茶小王子」，在海外以其為店名展店，該店使用堀井七茗園抹茶粉，堀井七茗園為耕作栽培有600年歷史的「奧之山茶園」，採用石臼研磨，講究抹茶的饕客不妨前往一試，除了茶飲之外，還有抹茶霜淇淋品項，波浪細緻的層層線條，撒上翠綠的抹茶粉，看起來就超消暑，7／3於SOGO忠孝開幕，首三日推出茶茶小王子宇治抹茶霜淇淋系列買一送一，每日限量100組。

▲百貨抹茶新甜點。（圖／各業者提供）

板橋大遠百於7／16前於7F活動中心、B1綠洲區舉辦「北海道文化物產展」，除展售各式各樣的超人氣眼花繚亂的美食點心，還有當地極具代表性的物產、工藝品以及文化特色商品，另主打日本「天皇杯」受賞茶園園主增田剛精選的伊勢地區上等抹茶，並開賣使用特上伊勢抹茶粉製作的抹茶霜淇淋。

▲百貨抹茶新甜點。（圖／各業者提供）▲百貨抹茶新甜點。（圖／各業者提供）

板橋大遠百表示，於北海道展活動期間，全館百貨服飾單筆滿3500元，送100元北海道展抵用券。在北海道展單筆消費滿1萬元，再加贈500元北海道展抵用券，另HAPPY GO卡友於北海道展會場單筆消費滿1,200元，即贈各式日本精緻美食，周周都有新口味。

關鍵字：

抹茶, 茶茶小王子, SOGO, 板橋大遠百, 日本

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