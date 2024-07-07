夏季10雙彩色球鞋推薦！Asics北歐風、Adidas Gazelle厚底都好燒

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2024年夏天該替你的鞋櫃加點顏色了！繽紛色系的球鞋能為穿搭增添時髦亮點，時尚名人通通都在穿，本篇盤點10雙彩色球鞋，推薦給你。

基本款的黑、白球鞋，鞋櫃裡面已經有好幾雙了嗎？2024年夏天請嘗試看看更多顏色！繽紛顏色的球鞋已成為現在東西洋流行趨勢裡不能缺少的單品，尤其適合與姊妹出門約會、度假出遊，拍起照來特別上相，像是鵝黃色、草綠色、鮭魚色、薰衣草紫色的球鞋，都能輕鬆替你的穿搭增加亮點，且比你想像中更容易搭配，今天我們先來從博主們的穿搭中，學習彩色球鞋的基礎搭配方式，再來看看今年夏天有哪些值得入手的繽紛色系球鞋？

搭配顏色亮眼的球鞋，最簡單、無須動腦的方式，便是選擇全身白色的服裝，來凸顯造型亮點，另一個方式則是挑選與鞋款相同色系的其他配件，並且身上的顏色總共不超過兩種，就能輕鬆營造出用心和品味。不過其實彩色球鞋沒有這麼難搭配，與基礎顏色的黑、白、藍或是丹寧材質的服裝，都可以和諧相處，周也的私服穿搭即是個參考範例。

2024夏季彩色球鞋推薦

1.Puma Speedcat

2.Adidas Gazelle

3.Onitsuka Tiger MEXICO 66 SLIP-ON

4.Fila 復古跑鞋

5.HAY x ASICS Skyhand OG

6.Nike Cortez

7.Autry Medalist 低筒球鞋

8.Grounds

9.Alo球鞋

10.Vans Sport Low

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