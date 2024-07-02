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做對才有感！皮膚科醫師教「韓妞美白」必做3關鍵　還能淡化小瑕疵

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▲▼ 皮膚科醫師教韓妞美白3秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享韓妞美白秘訣3關鍵，做對才有效。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@ahc.official、@abib.official

很羨慕南韓女生們都擁有淨白透亮的好肌膚？反觀自己即使用了網路好評的美白產品，嫩白效果依舊看不見？韓國皮膚科美女醫師李藝恩提醒，美白不是一瞬間就能完成的事，是需要用對方法且長期堅持。她就分享南韓女生「後天變白」的美白秘訣，做好以下3大關鍵，堅持下去就能看到肌膚變得更加勻亮，連小瑕疵也淡化了。

▲▼ 皮膚科醫師教韓妞美白3秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

＃徹底做好防曬

李醫師提醒，紫外線不僅會曬傷、曬黑肌膚，還會讓你曬老！想要勻淨透亮的肌膚，防曬非常重要，建議選擇防曬係數在SPF30～50+的防曬霜，在每日外出30分鐘前，足量均勻塗抹整個臉部、頸部。另外，帽子和口罩等物理性防曬也不要忘了。

▲▼ 皮膚科醫師教韓妞美白3秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

＃選擇安全有效的美白產品

皮膚看起來暗沉的首要原因，不僅是曬黑，還有因為皮膚屏障受損、水分不足、粗糙等問題，導致的膚色不均、暗沉。市面上的亮白產品，常見美白的作法包含這3種：抑制黑色素的生成、防止黑色素向表皮層轉移和提高皮膚活性，以加快皮膚代謝黑色素的功能，建議依照個人膚質，選擇安全有效的美白產品，尤其是從以上3種方式同時作用的美白產品，能更全方位為肌膚煥亮。

美白產品除了全臉塗抹，李醫師建議可以再在痘印或嘴角、眼角等容易色素沉澱的部分再疊加塗一次，長期堅持使用，就能看到膚色亮的更均勻，小瑕疵也淡化了。

＃內調補充營養

內服調理也是南韓女生非常重視的變美技巧，像是維生素B3和維生素C，能幫助提高皮膚抗氧能力，從內而外白起來，除了多吃新鮮蔬果，李醫師自己平時也會吃複合維生素幫助補充。

關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 亮白, 韓妞, 關鍵, 秘訣, 暗沉, 蠟黃, 變黑, 皮膚科醫師, 醫生

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