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57歲李若彤超凍齡有一套！「防曬3寶」教你曬不黑也曬不老

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▲▼「最美姑姑」李若彤傳授防曬3寶 。（圖／翻攝自小紅書/李若彤）

▲「最美姑姑」李若彤防曬滴水不漏。（圖／翻攝自小紅書李若彤，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

57歲的港星李若彤有「最美姑姑」之稱，近來活躍於《小紅書》和大家分享她的凍齡心得，她分享青春不老和防曬大有關係，大方公開她的姑姑防曬3寶，從防曬帽、遮陽傘，就連挑選口罩都大有學問。

李若彤分享，紫外線會讓肌膚老化，是變老最大的元凶，換言之只要做好防曬，抗老就做好一大半。她也分享自己防曬近乎零死角，就算別人看她覺得奇怪她也不在意，外出只露出一雙眼睛是常態，難怪她看不出實際年齡，大家跟著學起來！

▲▼「最美姑姑」李若彤傳授防曬3寶 。（圖／翻攝自小紅書/李若彤）

#防曬帽

她分享防曬帽不僅外出能用，坐長途車的時候更是法寶，內鋼絲可以自由調整帽型，太陽大的時候更可以全部蓋住整張臉，她建議防曬帽的內層一定要有黑色防曬塗層，這樣才有足夠的防曬效果。

▲▼「最美姑姑」李若彤傳授防曬3寶 。（圖／翻攝自小紅書/李若彤）

#遮陽傘

她坦承以前挑陽傘只會看外表，現在只注重功能性，她建議外層挑銀色的可以幫助光反射，內層的防曬層則是建議黑色，防曬效果最好。

▲▼「最美姑姑」李若彤傳授防曬3寶 。（圖／翻攝自小紅書/李若彤）

#防曬口罩

如果今天想要精簡防曬，她一定會攜帶防曬口罩和防曬帽，挑選口罩時一定會看上面的防曬係數是否足夠，口罩的面積一定要大，最好能遮住整個臉頰、只露出眼睛是最理想的。

除了以上三寶，她也很推薦防曬外套，像是常開車或是坐車，手容易一邊白、一邊黑，若是有穿上外套或是戴上手套，就可避免尷尬色差，現在坊間很多防曬外套有許多顏色可選擇，也可當作日常造型的一部分。

關鍵字：

李若彤, 防曬, 美容, 凍齡, 港星

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