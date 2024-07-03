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2024人氣美白新品盤點！雪肌精乳液再升級、Jurlique淡斑精華好有感

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▲▼ 美白新品盤點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲許多女生都想要有細緻無瑕的白淨好肌膚。

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、翻攝IG@etudeofficial

根據調查，有56%台灣消費者認為美白是臉部最重要的保養，想要擁有勻淨透亮的白嫩肌膚，除了做好防曬，用對適合自己的美白產品也是至關重要。以下幫你搜羅近期推出的超強美白新品，從化妝水、精華到乳液、乳霜全都有，快一起來更新你的美白好幫手。

▲▼ 美白新品盤點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲KOSE 雪肌精澄白薏透乳，140ml，NT$980。

為迎接品牌40周年，首次成分強化升級的雪肌精乳液新登場，添加源自於甘草的新有效成分「W-甘草酸硬脂酯」，搭配高濃度日本國產薏仁籽淬取液，同時改善暗沉與肌膚乾燥問題，保持長時間的潤澤效果，提高肌膚原有的透明感，同時幫助修護肌膚狀態，解決肌膚紊亂問題，讓你實際感受潤澤透亮的膚質。

▲▼ 美白新品盤點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲肌研 白潤美白化粧水，170ml，NT$440。

肌研今年夏天全新推出「白潤系列」，除了蘊含日本厚生省核准有效美白成分傳明酸外，更全新添加尿囊素，能有效調理油脂、改善青春痘，搭配玻尿酸以及雙重薏仁精華，修護乾燥粗糙，美白同時保濕，讓肌膚恢復光滑細緻，實現細緻透亮的白皙美肌。

▲▼ 美白新品盤點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Jurlique 極淨煥白淡斑精華，30ml，NT$2,500。

採用南澳阿得雷德活機農莊新鮮採收的光果甘草根與雛菊，透過獨家Bio-Intrinsic™菁質萃取技術將活性成份完整提煉封存，可有效改善膚色暗沉、淡化瑕疵，使膚色勻白無瑕，再結合維他命C、玻尿酸、角鯊烷、甘油及茱莉蔻經典「獨家光采複合物」等植萃複方，補強與修護，提升保水度，使肌膚嫩白Q彈。

▲▼ 美白新品盤點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲妮維雅 LUMINOUS 630®淡斑煥白修護霜，50ml，NT$999。

德國百年護膚品牌NIVEA妮維雅，今年推出「LUMINOUS 630®淡斑煥白系列」，首次發表經衛福部核准、劃時代創新專利「LUMINOUS630®專利淡斑成分」，經皮膚科學實證、可阻斷黑色素生產鏈，有效快速淡化10大斑點瑕疵。系列中的淡斑煥白修護霜還含有白皙彈嫩複方，層層修護肌理暗沉且全面賦活舒緩乾燥，鎖住肌膚水嫩、白皙、透亮，讓美白功能持久再加倍。

關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 亮白, 淡斑, 透亮

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