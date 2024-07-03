【廣編】日本男人系健膚專家UL．OS登台　體面質男鳳小岳分享保養

圖、文／大塚製藥提供

來自日本大塚製藥的男人系健膚專家UL．OS正式登台！大塚製藥以「健康肌膚是美麗肌膚的基石」為理念，專注於提供全面肌膚健康的解決方案。以健康科學為基礎，打造專為男士設計的UL・OS「健粧品」，適逢台灣大塚製藥50週年，UL・OS甫上市即推出三支能因應台灣潮濕悶熱天氣所導致肌膚問題的解決方案，並延請體面質男鳳小岳擔任品牌代言人，分享如何維持好氣質、好體面的秘訣！

台灣四季氣候多變，尤其夏日潮濕悶熱，加上工作忙碌壓力大、在外通勤奔波累積髒污，最容易引發肌膚狀況。皮膚專科醫師曾德朋也指出，除了外在因素，因年齡增長導致的賀爾蒙變化、汗腺活動或新陳代謝下降等因素，也是體味、肌膚狀況頻發的主因。UL・OS機能淨味沐浴乳添加兩種有效成分，經實驗證實能抑制體味、汗味，並非刻意用香味蓋過異味，深受男士喜愛，沐浴後帶來自然乾淨的「好氣質」！

除了「氣質」，成熟男性也同樣注重「體面」，混合性敏感肌、又深受台灣氣候影響之苦的代言人鳳小岳分享：「身為混血兒，對台灣的潮濕悶熱實在很沒轍！臉部肌膚夏天容易泛紅、毛孔粗大，有時候敏感肌發作也會乾燥脫屑，為了維持肌膚良好狀態花了很多心思！皮膚基底的健康是最重要的基礎！」UL・OS AMP保濕乳和保濕液中的獨家保濕成分AMP（單磷酸腺苷）是一種細胞內信號分子，對於調節肌膚水分有顯著效果。無論是面對潮濕引起的油膩感還是冬季的乾燥，都需要獨家AMP保濕成分的調節、有效地維持肌膚的水分平衡，從而全天候保護肌膚，讓肌膚保持健康、展現從AM到PM的水潤光澤。

UL．OS品牌官網：https://www.ulos.com.tw