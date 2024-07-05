2024人氣美白新品盤點！IPSA追光瓶超透亮、Jurlique淡斑精華好有感

▲許多女生都想要有細緻無瑕的白淨好肌膚。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝IG@etudeofficial

根據調查，有56%台灣消費者認為美白是臉部最重要的保養，想要擁有勻淨透亮的白嫩肌膚，除了做好防曬，用對適合自己的美白產品也是至關重要。以下幫你搜羅近期推出的超強美白新品，從化妝水、精華到乳液、乳霜全都有，快一起來更新你的美白好幫手。

▲霓淨思 超集中淡斑淨膚精華，20ml，NT$1,200。



除了添加C+極透光亮白因子，更加入專利弒黑配方Melazero®針對淺層斑點，有效改善長年累積黑色素，還原初始肌，還添加歐盟建議的最高濃度2%α-熊果素，同樣針對深層斑點作用，從源頭攔截黑色素生成，讓肌膚重現淨白，告別斑。無添加酒精、香精、色素，溫和不刺激，全膚質都可使用。

▲IPSA 追光淨亮精華，50ml，NT$3,850。



含有高效乙基維他命C、5重亮白植萃全面調理肌底環境，加強抗氧、增加防護力，搭配天然無酸成分「4MSK+傳明酸」、資生堂獨家噬黑配方「艾蒿+蜂王乳萃取」，可深入肌底抑制黑色素，淡化痘印斑點、改善膚色不均，幫肌膚溫和無酸拋光，恢復淨白透亮，水感質地輕盈好吸收，超能鎖水保濕成分，美白同時也幫肌膚保濕，透出水嫩透亮光。

▲MEDITHERAPY 維他命冰肌亮白乳霜，30ml，NT$1,498。

好評不斷的維他命冰肌系列，今年夏天推出全新「維他命冰肌亮白乳霜」，除了含有精選英國產的15%高含量純維他命C，可有效抗氧化來保護肌膚，還添加能改善黑斑、暗沉的核心成分－維他命C誘導體，另外更搭配維他命E誘導體、傳明酸、維他命B3(菸鹼醯胺)等美白成分。乳霜含有維他命壓縮膠囊及水份凝膠，可依個人膚況自由調整比例，達到合適的乳霜滋潤度。

▲東森自然美 瑞昇和梅果天天美白面膜，100片/盒，NT$11,800。



含有天然成分和梅果萃取精華、乙基維他命C、寡胜肽68，可深層滋養肌膚，改善暗沉、持續美白，使膚色均勻透亮，面膜採用獨特的氣流輕透絲綢布材質，貼合肌膚，細膩服貼，讓肌膚充分吸收精華成分，且無添加酒精、防腐劑和人工色素，溫和不刺激，所有膚質都適合。

▲KOSE 雪肌精澄白薏透乳，140ml，NT$980。



為迎接品牌40周年，首次成分強化升級的雪肌精乳液新登場，添加源自於甘草的新有效成分「W-甘草酸硬脂酯」，搭配高濃度日本國產薏仁籽淬取液，同時改善暗沉與肌膚乾燥問題，保持長時間的潤澤效果，提高肌膚原有的透明感，同時幫助修護肌膚狀態，解決肌膚紊亂問題，讓你實際感受潤澤透亮的膚質。

▲肌研 白潤美白化粧水，170ml，NT$440。



肌研今年夏天全新推出「白潤系列」，除了蘊含日本厚生省核准有效美白成分傳明酸外，更全新添加尿囊素，能有效調理油脂、改善青春痘，搭配玻尿酸以及雙重薏仁精華，修護乾燥粗糙，美白同時保濕，讓肌膚恢復光滑細緻，實現細緻透亮的白皙美肌。

▲Jurlique 極淨煥白淡斑精華，30ml，NT$2,500。



採用南澳阿得雷德活機農莊新鮮採收的光果甘草根與雛菊，透過獨家Bio-Intrinsic™菁質萃取技術將活性成份完整提煉封存，可有效改善膚色暗沉、淡化瑕疵，使膚色勻白無瑕，再結合維他命C、玻尿酸、角鯊烷、甘油及茱莉蔻經典「獨家光采複合物」等植萃複方，補強與修護，提升保水度，使肌膚嫩白Q彈。

▲妮維雅 LUMINOUS 630®淡斑煥白修護霜，50ml，NT$999。



德國百年護膚品牌NIVEA妮維雅，今年推出「LUMINOUS 630®淡斑煥白系列」，首次發表經衛福部核准、劃時代創新專利「LUMINOUS630®專利淡斑成分」，經皮膚科學實證、可阻斷黑色素生產鏈，有效快速淡化10大斑點瑕疵。系列中的淡斑煥白修護霜還含有白皙彈嫩複方，層層修護肌理暗沉且全面賦活舒緩乾燥，鎖住肌膚水嫩、白皙、透亮，讓美白功能持久再加倍。