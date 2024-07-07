《玫瑰的故事》15句愛情金句　「失去的東西其實從未曾真正地屬於你」

文／妞新聞

由神仙姐姐劉亦菲，搭檔彭冠英、林更新、霍建華、林一主演，改編自亦舒同名長篇小說的《玫瑰的故事》，從開播到完結都備受關注討論。劉亦菲飾演女主角黃亦玫，出生在書香世家，從小被呵護到大，長得美又有自信，勇敢獨立且敢於追求自我的價值，劇情描述黃亦玫在畢業之後，面臨的人生選擇，及經歷了四段感情，跨越二十餘年的成長歷程和情感心路。劉亦菲演活了現代女性所面臨的抉擇，在劇中也有不少的「人間清醒」愛情金句，送給在愛情中迷惘的你！

《玫瑰的故事》劉亦菲愛情金句

1.「愛情很重要，但人不能只有愛情，否則它就會反過來消耗你」

▲劉亦菲主演《玫瑰的故事》，從開播到完結都備受關注討論。（圖／微博@玫瑰的故事，下同）



2.「現今，還有誰會照顧誰一輩子，那是多沉重的一個包袱，所以非自立不可。」

3.「人應該學會自我成長、自我成全，任何時候，都不要把「笑」的權力交給別人」

4.「不要為了愛情放棄事業，也永遠不要相信「我養你」，當你伸手問他要錢時，他只會怪你天天就知道亂花錢」

5.「失去的東西，其實從來未曾真正地屬於你，也不必惋惜」

6.「為愛執著才是愛，為執著而愛，是鑽牛角尖」

7.「沒法要求別人不離開你，就只能成為別人離不開的」

8.「幸福人生的終極密碼：學會愛自己，才能得到真正的力量感」

9.「能夠說出的委屈，便不算委屈。能夠搶走的愛人，便不算愛人」

10.「我的愛情是單線程的，一次只能愛一個人，一旦愛上別人了，就證明咱們的那條線程已經結束了！」

11.「結婚的時候都奔著滿分去的，到後來發現能及格就不錯了」

12.「不要承諾未來，這一年會發生很多事，未來會發生什麼，我們其實誰都不知道，這種不確定才是未來最值得期待的部分。你有你要飛去的地方，我也是」

13.「愛情很簡單呀，愛就在一起，不愛就分開」

14.「分手了也不是壞事，它讓我認識了新的自己，建立了新的人生目標，我想盡可能多些學識，擴寬些眼界」

15.「人生四十才開始，在這之前，都是在做調研」

不論是在談戀愛，還是步入婚姻生活，女生都別忘了要好好愛自己！先愛自己，才能學會如何愛別人，永遠都要做自己的玫瑰，而不是成為誰的附屬品。

【延伸閱讀】

48歲林熙蕾靠自律美到老！薯片只吃一片、每週運動五天，6點起床喝薑茶改善手腳冰冷

《玫瑰的故事》劉亦菲36歲顏值在線！每天堅持防曬、擦眼霜，讓自己舒心才能散發魅力

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！