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(G)I-DLE薇娟甜美私服帶貨新包Cinch！席德妮史威尼好身材曬Jimmy Choo

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記者鮑璿安／台北報導

南韓女團(G)-IDLE成員薇娟 (美延) 成為Jimmy Choo 新任的品牌全球形象代言人，舉手投足散發女神氣息，最近更與知名女星席德妮史威尼 (Sydney Sweeney)共同演繹2024 夏季系列大片，放送美腿線條，以超強感染力帶貨全新單品。

▲▼Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲薇娟肩背麂皮質感的全新包款Cinch。（圖／品牌提供）

▲▼Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲▼Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

薇娟日前在個人IG曬出甜美私服穿搭，以T恤搭配百褶裙，肩背麂皮質感的全新包款Cinch，還在包款上掛上兔子玩偶掛飾，充滿少女心，Cinch以索繩開合和 Diamond 繩扣為辨識度元素，是Jimmy Choo夏日的最新力作，名字結合「it's a cinch」輕鬆不費力的優雅理念。而薇娟出鏡的最新形象照中，她身穿簡答的黑色平口洋裝、背心裙，搭配上本季的焦點單品BING PUMP FLAT撞色皮革平底鞋，透過閃亮繽紛的珠飾為腳尖散發迷人魅力。席德妮史威尼則露出長腿線條演繹Jemma 90 絨面革高跟凉鞋，鮮亮色系遊走腿部，讓穿著更為時髦。

▲▼Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲▼Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲席德妮史威尼。（圖／品牌提供）

▲▼Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲SAEDA100。（圖／品牌提供）

▲▼Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲JEMMA MULE 50 坦桑紫色皮革穆勒鞋。（圖／品牌提供）

▲▼Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲ETANA 80 金色金屬感皮革凉鞋。（圖／品牌提供）

2024夏季系列靈感來源自遼闊的加利福尼亞州，以陽光和美景收入眼底，標誌性的SAEDA 100高跟鞋煥新演繹水晶飾夕陽色混色，更有矚目的涼鞋款式，包含JEMMA MULE 50 坦桑紫色皮革穆勒鞋、ETANA 80 金色金屬感皮革凉鞋，一系列全天候穿戴的鞋履和配飾，完美捕捉了繆斯的輕鬆魅力。

▲▼Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）

▲▼Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）

▲2024早秋系列以鮮明的風格展示了交錯圖形、波浪曲線和充滿雕塑感的新型鞋跟 。（圖／品牌提供）

▲▼Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）

▲今季更以引人注目的橢圓形裝飾，點綴上閃亮鑽飾元素，台北SOGO百貨復興館獨賣款 。（圖／品牌提供）

來自英國的鞋履品牌Manolo Blahnik，因影集《慾望城市（Sex and the City）》主角凱莉不斷演繹，多年來成為婚鞋的代名詞，設計師Mr. Blahnik一貫喜愛在設計理念中加入建築藝術概念，這次2024早秋系列也不例外，以鮮明的風格展示了交錯圖形、波浪曲線和充滿雕塑感的新型鞋跟，以Alfredo Catalani的歌劇《La Wally》為靈感，在棱角分明的方形扣帶上鑲嵌了璀璨的長方形寶石；今季更以引人注目的橢圓形裝飾，點綴上閃亮鑽飾元素，無論正面或是側面欣賞，都能夠讓腳步線條更加俐落唯美。

關鍵字：

JimmyChoo, 薇娟, 席德妮史威尼, 夏季系列

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