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「美利港式茶檔公司」進駐101美食街　絲滑蛋塔買一送一

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▲台北101美食街新櫃。（圖／各業者提供）

▲台北101美食街新櫃「美利港式茶檔公司」7／11起進駐101美食街，推蛋塔優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

暑假來臨，百貨賣場也祭出新美食吸客，台灣「美利港式茶檔公司」7／11起進駐101美食街，讓消費者能有新「港味」可試，此外還在開幕期間，推出絲滑蛋塔買一送一、限定套餐101元優惠，並加碼手工甜點「瑞瑞食研所」快閃店，其熱銷的「國王巴斯克」現場就能買得到。

在南港Citylink開出首店的「美利港式茶檔公司」，7／11將正式進駐台北101 B1美食街，主打50年資歷的香港大廚姚嘉雄坐鎮，提供西多士、絲襪奶茶、碟頭飯、撈麵、經典滑蛋蝦仁飯，以及具72層酥脆黃金外皮的可頌絲滑蛋塔。

▲台北101美食街新櫃。（圖／各業者提供）

▲柱侯牛腩滑蛋帽蓋飯套餐。

美利港式茶檔表示，7／11至7／12期間，祭出餐廳內用限定套餐「柱侯牛腩滑蛋帽蓋飯」或「港式鮮蝦雲吞撈麵」優惠，原價278元，特價101元，每日限定101組，；7／12至7／14限定2天，每日下午2點半起可頌絲滑蛋塔買一送一，每人限購2組，每日限量200組。

▲台北101美食街新櫃。（圖／各業者提供）

「瑞瑞食研所」則於美食街開設快閃店，8／31前可購買單日最高銷破7,000顆的「國王巴斯克」，主打濃郁乳酪香與紮實又綿密的口感，另101快閃店還有獨家商品「泰奶可麗露」、「奶香蜜芋千層捲」也能買回家。

▲85度C開賣千層布蕾。（圖／業者提供）

▲85度C開賣千層布蕾。（圖／業者提供）

85度C近期開賣話題超夯的「千層布蕾」，外型有如花朵般綻放，千層塔皮的波浪花邊看了就超療癒，內有布蕾蛋塔內餡，開賣後頗受好評，業者表示單店最高一天可熱賣200顆，成為麵包坊最暢銷的熱門商品。如果突然想買一顆解饞，免去名店排隊到85度C就能買得到。

▲85度C開賣千層布蕾。（圖／業者提供）

▲85度C開賣千層布蕾，單顆售價65元。

85度表示，每顆千層布蕾都是由麵包師傅每日手工捏製，經過烘烤後，外層酥皮披上金黃色澤，口感酥脆，中間的蛋塔餡有軟綿滑嫩、蛋香濃郁的口感，還帶點淡淡焦糖香，份量也比一般蛋塔大顆，單顆售價65元，4顆特價240元，全台僅26家85度C限定開賣，每日限量販售。

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