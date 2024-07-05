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金喜善凍齡保養秘訣公開！蜂蜜斷食法甩肉4kg、以油護膚維持零瑕美肌

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文／美人圈

47歲韓國元祖女神金喜善時隔三年在近期成為韓綜《一起吃飯吧》的固定主持人，許多網友看了節目後都驚訝，金喜善怎麼都不會老？不愛運動又愛喝酒的她，到底是怎麼維持纖瘦身材？超逆齡又緊緻的完美膚況又是怎麼保養？一起來看看女神私房的凍齡秘訣！

金喜善為戲剪去長髮，少女玫瑰金超美

曾是「韓國第一美女」的金喜善，在前一部作品為戲剪去招牌知性短髮，以少女的玫瑰金髮色及俐落短髮登場，化身最美陰間使者！其實金喜善今年已經47歲，不過臉上依舊完美無瑕，身材彷彿也跟剛出道時沒有差別，難怪可以當上韓國第一美女。

金喜善凍齡保養秘訣

1：勤擦防曬

金喜善保持凍齡的關鍵就是勤擦防曬！只要需要到戶外拍攝或運動時，就經常拿出防曬氣墊補妝，即使不出門也會擦上防曬，真的是十足的防曬狂人！大家都知道超過80%的皮膚老化是由光老化引起，長時間暴露在紫外線下，比一般衰老造成的傷害更大，也更容易導致皺紋的產生。

 
 
 
 
 
 
 

2：奇異果面膜

金喜善另一個秘密武器就是DIY奇異果面膜！奇異果中含有滿滿的維生素C，除了幫助美白還有抗氧化的作用，當她一整天都在戶外拍攝後，回家就會將冷藏過後的奇異果磨碎，然後敷在臉上，等到奇異果慢慢恢復到常溫後，就可以洗掉。

▲金喜善 。（圖／翻攝自IG）

▲金喜善會DIY奇異果面膜來保養。（圖／IG@lovely.katie.k，下同）

3：蜂蜜斷食法

金喜善曾公開自己不喜歡運動，還是個非常喜歡喝酒的人！但即使如此，金喜善的身材依舊纖細，除了平時會控制飲酒量外，她還會在拍攝前實施蜂蜜斷食法，靠著將喝蜂蜜水的方式替代三日的飲食，達到排出體內毒素、三日內瘦四公斤的效果。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

這種快速減重法，要根據自己的身體狀況量力而為，並且實施不要超過三天，一個月內也以三天為限。在斷食期間，每天要喝150-200克的蜂蜜，可以加入養顏美容又有瘦身效果的蘋果醋調味！

早　餐：蜂蜜水一杯

午　餐：蜂蜜綠茶兩杯，外加一湯匙蜂蜜

下午茶：兩湯匙蜂蜜充飢

晚　餐：蜂蜜玫瑰花茶兩杯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4：橄欖油護膚

想要擁有好膚質，清潔一定要做到位！金喜善喜歡用含有橄欖成分的卸妝油卸妝，不僅清潔力足夠外，卸完妝肌膚也不乾澀，除此之外，金喜善還會趁著洗完澡、毛孔打開的時候，搭配橄欖油邊按摩，解救因天氣乾燥導致的乾燥、脫皮現象，難怪47歲肌膚依然緊緻又彈嫩。

▲金喜善 。（圖／翻攝自IG）

5：空腹吃乳酸菌

很多人瘦不下來，都是因為腸道出問題！金喜善公佈自己為了讓身體更健康，起床空腹時都會吃上乳酸菌膠囊，沒想到幾個月後，不僅排便更順暢，身體也更加輕盈、成功瘦2公斤。與其吃傷身又不見得有效的減肥藥，不如透過補充益生菌的方式，維持腸道健康，在搭配正確的飲食方式，自然而然就會瘦下來。

 
 
 
 
 
 
 

6：維持好心情

金喜善透露自己維持童顏美貌的祕訣是「維持好心情」！她表示不要因為減肥、年紀等給自己壓力，擁有快樂、自然接受變化的態度是很重要的。作為一個嗜酒成痴的人，金喜善表示，與其要她為了減肥、維持身材而特意戒酒，倒不如在有壓力時，適量地喝一些，幫助放鬆心情！

 
 
 
 
 
 
 

免責聲明：保養、瘦身方法使用後的狀況，會依個人及使用方式而有所不同。使用前，請務必先諮詢過醫生，評估個人身體狀況才安全。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 金喜善, 保養

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