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LIFE經典／巴黎奧運7月底登場　薰衣草紫跑道台灣也有

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▲巴黎奧運薰衣草跑道。（圖／翻攝巴黎奧運官方IG）

▲巴黎奧運採用薰衣草紫色跑道，更凸顯花都魅力。（圖／翻攝巴黎奧運官方IG）

記者蔡惠如／綜合報導

巴黎奧運即將在7／26正式登場，2024年的夏季奧運會將是這座美麗城市迎來的第三次奧運會，也因應全球的環保概念，出現許多首創，包括開幕式不在運動主場館舉行，而是直接在塞納河舉辦，且不興建新的運動場館，以減少更多碳足跡，日前其競速跑道採用「薰衣草紫」也引起一陣討論，其實台灣也有學校早在2021年，就有紫色跑道啟用了喔。

2024巴黎夏季奧運會即將登場，雖然已經是第三次舉辦，但巴黎總會給全世界新的驚喜，不再新建新場館而盡量使用舊場館的方式，把舉辦奧運「宣揚國威」的目的性再昇華，畢竟地球永續才是全地球人的重要事。

 
 
 

為此，巴黎奧運史無前例地將開幕式移至塞納河旁舉辦，運動員將會乘著船接受河岸兩旁民眾歡迎，預計將有60萬人沿著塞納河參與巴黎奧運開幕式，即便沒有華麗的新主場館，巴黎仍然能以最美以及最盛大的姿態開啟夏季奧運，你怎能不佩服這個城市呢？

此外，持續承襲環保減碳的概念，除了使用城市內所有的現有各場館，本屆奧運也會搭建臨時的比賽場地，而比賽場地將會在知名地標如艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮、巴黎大皇宮的旁邊或附近，所以比賽照片也會囊括這些景點當背景，畫面比起在體育場還要更豐富，想想真的是太夢幻了啊。

 

而主要分為使用於田徑、跳躍和投擲比賽的法蘭西會場，近期換上的薰衣草色賽道，也讓網路掀起一波討論熱潮，官方表示比起傳統的土紅色，紫色更能凸顯運動員的存在，且對於眼睛的視覺負擔也更低，可說是好處多多，加上比賽地點又在浪漫的巴黎，似乎紫色是個很美好的選擇。

 
 
 

更有趣的是，其實台灣也有學校使用薰衣草紫顏色的跑道，新竹市建華國中在2021年整修使用了30年的跑道，將老舊PU跑道換成合成橡膠，而且使用的就是薰衣草的紫色，所以完工時也被稱為「薰衣草跑道」。

▲巴黎奧運薰衣草跑道。（圖／翻攝巴黎奧運官方IG）

▲新竹市建華國中運動場的「薰衣草跑道」。（圖／新竹市政府提供）

當時校長黃信騰受訪時表示，經過參與工程的師生討論，選定了讓人聯想到薰衣草，帶給人放鬆、療癒感覺的紫色，希望能讓孩子們舒服在操場運動，也歡迎附近居民到學校來散步。這樣看起來當初決定這顏色的師生與參與者們，擁有超前歐洲的品味喔，除建華國中之外，高雄市林園區中芸國中、澎湖中正國小也有紫色跑道，夏季奧運即將來臨，也機會不妨也去打卡感受一下吧。

關鍵字：

巴黎奧運, 環保, 塞納河, 薰衣草紫, 台灣

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